Язык — всему голова, считает министр национальной политики Коми

В этом году Миннац РК отмечает свой юбилей — 25 лет. Шесть лет руководит им самый что ни на есть «национальный кадр» — Галина Габушева. Сельская девчонка из обычной коми семьи не просто сделала головокружительную карьеру и стала министром, а сумела подружить многочисленные национально-культурные автономии республики.

— Галина Ивановна, как вам удалось выстроить со всеми такие добрые отношения?

— Думаю, это должно идти от сердца и от души. Каждый человек, тем более лидер общественного движения, достоин уважения. К нам приходят с разными вопросами – от помощи трудовым мигрантам до каких-то житейских ситуаций, связанных с национальными традициями. И мы стараемся всем

помочь.

— 25 лет — и никаких торжеств по этому поводу?

— Днем рождения считается 11 августа 1993 года, когда вышло постановление Совмина Республики Коми о создании Госкомитета по делам национальностей. Мы решили, что отпразднуем юбилей 4 ноября, в День народного единства.

Впитала с молоком матери

— Вы родом из Сторожевска. Расскажите о своей семье.

— Отец работал в лес-промхозе «Сторожевский», мама — заведующей детским садом. У меня был замечательный старший брат, по натуре очень спокойный, интеллигентный, а я, наоборот, шустрая, но мы были очень дружны. Если нужно было поучаствовать в гонках на велосипеде или постоять на воротах, когда мальчишки играли в хоккей, — я всегда рядом! И брат меня всегда поддерживал, хотя мне не раз попадало шайбой в лоб.

Слушалась я его беспрекословно. Он выучился на врача, стал кандидатом медицинских наук, но, к сожалению, очень рано умер. Есть сестра, которая младше меня на четыре года. С ней мы, как положено девочкам, играли в куклы. Дома мы все говорили на коми языке и никогда не стеснялись этого. Правду говорят, язык впитывается с молоком матери, и его нужно сохранять, прежде всего

в семье.

— Весь прошлый учебный год ситуация с изучением коми языка как родного была очень неспокойной, в некоторых районах даже прошли митинги. Что сегодня?

— Я думаю, ситуация прояснилась и успокоилась. Президент России указывает на необходимость сохранения и поддержки языков российских народов, поскольку каждый из них вносит свой вклад в поддержку культурного многообразия. У нас принята региональная программа, на выполнение которой в 2019 году будет направлено 181,3 млн рублей.

Республика наша многонациональная, и мы создаем условия для изучения национальных языков. На базе Центров национальных культур и Дома дружбы народов организуются курсы немецкого, украинского, армянского языков. Достаточно востребованы, кстати, курсы коми языка для взрослых. Причем не только для начинающих, но и продвинутый этап. С 2005 по 2018 годы такие курсы прошли более 500 человек.

«Спиридонов звал меня «нывка»

— Образование у вас библиотечное. Зная ваш активный характер, трудно поверить, что вы мечтали работать в книжной тиши.

— Я просто мечтала о Ленинграде, хотела там учиться. Но сразу после школы уехать побоялась. Год проучилась в КГПИ на естественно-географическом факультете. Потом еще на год перевелась на иняз, но душа по-прежнему тянулась в Питер. В итоге я все-таки поступила в Институт культуры.

— А как вы попали в министерство?

— Благодаря моей подруге Нине Нестеровой. В 1994 году я работала в Национальной библиотеке, а Нина — в Миннаце. У меня еще не было своего жилья в Сыктывкаре, и я долго жила у нее. Часто приходила к Нине на работу и помогала чем могла, например, набирала тексты на компьютере. Министром тогда была Галина Бутырева, а Алексей Конюхов — первым замом. Когда Галина Васильевна перешла на работу в администрацию главы, Алексей Кимович предложил мне прийти к нему ведущим специа-листом.

— Быстро шагали по служебной лестнице?

— Я прошла в министерстве абсолютно все ступеньки, но у меня не было стремления строить карьеру. Когда предлагали какой-то новый участок работы, то я прежде всего думала: не подведу ли человека, который мне это доверил? Пришел в 9.00, ушел в 17.00 —

не про меня. Обычно выходные и праздники — это тоже часть нашей работы. И я, например, с большим удовольствием выезжаю в командировки в районы. Если можно побыть в деревне, помочь кому-то словом и делом — это же такая радость!

Я очень благодарна всем министрам-предшественникам, со всеми дружу и советуюсь. Из категории «начальник — подчиненный» наши отношения давно перешли в дружбу.

К слову, Юрий Алексеевич Спиридонов, когда еще была молодой сотрудницей Миннаца, называл меня запросто — нывка (по-коми — девушка — Ред.).

Камбэк Габушевой

— В 2016-м вы неожиданно ушли из Миннаца. Более того, уехали из республики. А потом вдруг вернулись. С чем это было связано?

— Меня пригласили возглавить департамент по делам национальностей Ленинградской администрации, и я переехала в Питер. Я больше 20 лет отработала на госслужбе в Коми, мне хотелось посмотреть, как работает аппарат правительства другого субъекта.

— И в чью пользу было сравнение?

— Не хочу обидеть ленинградских коллег, но, мне кажется, у нас все гораздо четче оранизовано. Хотя, может, я просто не успела уловить все нюансы. Мы очень тепло расстались и до сих пор об-щаемся.

— Звонок главы Коми Сергея Гапликова с предложением вернуться был для вас неожиданным?

— Нет. Я почему-то была уверена, что уезжаю ненадолго и Сергей Анатольевич вернет меня обратно. Так и случилось. Я знаю, что он советовался с руководителями наших НКА и никто не возражал.

В числе лидеров

— С чем наш Миннац подошел к своему юбилею?

— Мы один из первых регионов, утвердивших Стратегию государственной национальной политики. Это было в 2015-м. А еще раньше, в 1992-м, были первыми, кто принял свой закон «О государственных языках Республики Коми». В 1997-м в Коми, опять же в одном из первых регионов России, был принят закон о национально-культурной автономии. Их сегодня в республике, напомню, 52.

В республике выстроена этнокультурная инфраструктура, включающая Дом дружбы народов РК, Финно-угорский культурный центр РФ, 19 муниципальных центров наци-

ональных культур, Немецкий культурно-деловой центр российских немцев в Республике Коми, Социально-культурный центр при Еврейской национально-культурной автономии. В Сыктывкаре и Печоре открыты центры адаптации и интеграции мигрантов. С 2009 года действует республиканский Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина, который занимается сохранением, изучением и популяризацией наследия этого социолога и других ученых Коми края.

Республика — один из лидеров в развитии функционирования родных языков в электронном пространстве. В частности, на это направлена деятельность Центра инновационных языковых технологий. В настоящее время создан национальный корпус коми языка, обеспечены электронные словари и библиотека, коми медиатека, сервис проверки правописания и другие проекты.

Кроме того, Коми — регион, в котором вот уже 20 лет реализуется уникальный проект общественной организации «Коми войтыр». Конференции коми народа – это диалог органов власти и населения по решению насущных вопросов. Причем если раньше в этих конференциях участвовали только представители коми народа, то сейчас делегатами могут быть все, кто живет в республике, болеет душой за свое село или город. Это важно, тем более что «Коми войтыр» имеет право законодательной инициативы, и все обращаются к нему как к «старшему брату».

Без конфликтов

— Что главное сегодня в вашей работе? Какие планы?

— Главная задача — достойно встретить 100-лет-ний юбилей республики. И конечно, чтобы тот мир и согласие, которые сложились в республике в национальных отношениях, сохранились.

— Известно, что Миннац работал над созданием карты конфликтоопасных районов республики. Она готова?

— Эта работа началась в 2014-м и была отложена.

— Из-за финансирования?

— Нет. Просто оказалась неактуальной. Север сплачивает, и у нас нет таких острых конфликтов. Мы же часто выезжаем на места, владеем ситуацией.

— Но у нас много вахтовиков, иностранных студентов.

— Если возникают проблемы с трудовыми мигрантами, мы оперативно реагируем. Но после моего возвращения из Питера ни одного такого конфликта не было. Как и с так называемыми учебными мигрантами. В университетах Сыктывкара и Ухты учатся сегодня студенты из Кыргызстана, Казахстана, Украины, Сербии, Болгарии, Нигерии, Анголы, Конго. На национальной почве конфликтов у нас нет.

– В сентябре планируется съезд «Изьватас» в Ижме. Они всегда остро поднимают вопросы экологии и природопользования…

– Тоже стараемся находить общий язык. Кстати, если я в чем-то сомневаюсь, то никогда не принимаю решение единолично. Обычно оперативно собираю свой «совет мудрейших». Это Михаил Бауров, Алексей Габов, Алексей Чупров, Леонид Зильберг, Мнацакан Никогосян, Сергей Габов, Аркадий Крупенько, Анатолий Лазицкий…

— Есть ли мечта у министра Габушевой?

— Наверное, чтобы мама подольше жила, ей в этом году будет 80 лет. Чтобы у дочки было все хорошо. Если все хорошо в твоей семье, хочется, чтобы так же было у всех в масштабах республики.

Беседовала Лиля ВОВК.