Губительный для будущего Коми процесс закрытия школ, ранее характерный только для сельской глубинки, теперь дошел и до городов.

Несколько лет назад общеобразовательная школа № 6 в пригороде Ухты была частично «оптимизирована» и переведена в статус филиала городской школы №19 (сегодня здесь обучаются 46 школьников, работают 15 учителей). Теперь позиция местных властей заключается в окончательном закрытии образовательного учреждения. Разумеется, жители микрорайона Югэр выступают категорически против.

Обуза для властей

Уже состоялось две встречи жителей Югэра с мэром Ухты Магомедом Османовым. Обе стороны остались при своем мнении.

Градоначальник уверяет, что решение о закрытии школы связано исключительно с намерением повысить качество образования, поскольку в Ухте учителя более подготовленные.

В свою очередь горожане представили свои предложения по развитию системы обучения и организации досуга в микрорайоне на базе существующих объектов, надо лишь приложить некоторые усилия. Здесь есть плавательный бассейн (уже закрыт, но не разрушен), школа (на грани закрытия), детский садик, который пока не фигурирует в программе оптимизации. Но это только «пока». Ведь, как показывает история, после закрытия школ неизбежно наступает черед ликвидации и детских дошкольных учреждений.

Жители Югэра считают, что их микрорайон, расположенный в шести километрах от Ухты, имеет все условия для дальнейшего развития: рядом – индустриальный сектор «жемчужины Севера», доступное благоустроенное жилье. Что еще надо? Но почему-то чиновники на пригород смотрят как на обузу, от которой всеми правдами и неправдами надо избавиться.

Как верно заметил Юрий Корепанов (первый директор школы в Югэре), перевод поселка в статус микрорайона не сделал Югэр ближе к Ухте.

Жители Югэра резонно ставят вопрос: какое их ждет будущее при такой политике городских властей? Однако Магомед Османов по сути ушел от ответа. И вряд ли кто из его окружения осмелится озвучить эту перспективу.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что без своих социальных объектов Югэр попросту деградирует.

Сергей ПАВЛОВ.