Юлия Самойлова вновь напомнила о себе

Ухтинка Юлия Самойлова заявила о желании переехать на ПМЖ в Европу. В среду вечером Самойлова рассказала о том, что эмигрирует, и выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в аэропорту Шереметьево, сообщает Рамблер. В какую именно страну она переезжает, не сообщается.



Самойлова — инвалид 1-й группы. Певица передвигается с помощью инвалидной коляски. Тем не менее именно ее российская сторона решила отправить на конкурс «Евровидение», который состоялся в 2017 году на Украине. Но туда Самойлову не пустили, поскольку ранее она выступала в Крыму. Естественно, разгорелся вполне ожидаемый скандал.

Юлия Самойлова представляла Россию и на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году в Лиссабоне. Но там молодая певица выступила провально, за что подверглась резкой критике, в первую очередь у себя на родине.

Агент Самойловой подтвердил информацию, добавив, что слова певицы не имеют политического подтекста. Однако причины, по которым она столь внезапно покинула Россию, ему неизвестны.

Однако, как сообщил вчера вечером КомиОнлайн, история с эмиграцией оказалась своего рода PR-ходом, с помощью которого Юлия Самойлова попыталась привлечь внимание к проблеме обеспечения больных детей лекарствами.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время все чаще получаю все больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства, их попросту нет. И семьи готовы все бросить и улететь. Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Государственной Думы. Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну», — написала в Instagram Ю. Самойлова.

Певица просит помочь маленькой девочке с диагнозом СМА, которая нуждается в дорогостоящих лекарствах, лечении и внимательном уходе.

Этот демарш певицы вызвал неоднозначные отклики. Многие из ее земляков сочли его, мягко говоря, не самым удачным способом саморекламы.