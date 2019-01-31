Юная сыктывкарка мечтает «попасть в телевизор»

15-летняя Екатерина Артемьева сняла двухминутный видеоролик в стиле популярного телешоу «Орел и Решка».

По условиям кастинга она опубликовала видео на своей странице «ВКонтакте» с хештегом ХочуВрешку. Девушка рассказала об особенностях столицы Коми, а также об одном из чудес России – столбах выветривания на плато Маньпупунер.

Самый длинный и самый узкий

По словам Кати Артемьевой, она поклонница «Орла и Решки». Это развлекательно-познавательное шоу для тех, кто любит путешествовать. Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. По правилам программы один ведущий должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второму дают «золотую» карту. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто – учиться выживанию, ведущие бросают жребий – монетку.

– Когда я узнала, что объявлен кастинг, решила попробовать, – рассказывает Катя. – По возрасту я подхожу, ищут ведущего от 15 до 20 лет. Учитывая, что формат ролика не более двух минут, пришлось по максимуму сокращать информацию. Я рассказала, что в Сыктывкаре есть самый узкий в мире переулок – Грибной, ширина которого десять сантиметров, а Октябрьский проспект самый длинный в Европе – 18 километров. Очень хотелось рассказать и про Маньпупунер – наверняка многим интересно узнать о таком невероятном месте.

Деньги – не главное

– Как думаешь, у тебя есть шанс попасть в телепроект «Орел и Решка»?

– Если честно, я осознаю, что шансы очень малы. Но если хочешь чего-то добиться, нужно действовать. И когда-нибудь все получится.

– А ты попадала в такую ситуацию, как ведущие: было мало денег и пришлось как-то выкручиваться?

– Даже если во время путешествия приходилось от чего-то отказаться, я не придавала этому большого значения. Главное – это хорошее настроение и умение весело провести время. Хотя на самом деле я большая «экономщица». Не люблю тратиться на мелочи, а стараюсь накопить на что-то по-настоящему нужное.

– Представим, что тебя выбрали ведущим шоу. Что бы ты предложила снять в Коми для этой передачи?

–Наш город богат историей и легендами. Есть театры, музеи, можно рассказать о нашем национальном языке, необычных музыкальных инструментах и многом другом. Республика может похвастаться одним из семи чудес России и необычайно красивой природой. Я бы обязательно посетила столбы выветривания на плато Маньпупунер – это моя мечта! У меня нет тысяч подписчиков в Инстаграме или на Ютюбе, больших связей или денег. Я не какая-нибудь известная личность, но я буду очень благодарна вам за лайки, просмотры и репосты.

О себе Катя Артемьева рассказала: веселая, жизнерадостная, учится в сыктывкарском лицее № 1. Углубленно изучает английский язык, много читает, занимается пожарно-прикладным спортом, пробует себя в различных сферах.

Екатерина МАКАРОВА.