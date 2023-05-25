Юнец держал в страхе все село (Криминал от 26 мая)

В Усть-Куломском районе 18-летний парень жестоко убил 32-летнюю собутыльницу.

Летом прошлого года в полицию поступило сообщение от родственников пропавшей без вести молодой женщины. Сыщики установили личности мужчин, с которыми она выпивала. Один из них рассказал, что помогал закапывать труп женщины в огороде его дома. Труп был найден. На теле несчастной обнаружены множественные ранения, характерные для ударов ножом. Оказалось, что юный злодей пригрозил остальным собутыльникам, что расправится с каждым, кто позвонит в полицию. Теперь он отправится в тюрьму по тяжкой статье (до 15 лет лишения свободы).

Рэкетиры с японским мечом

Доморощенные сельские рэкетиры вымогали крупную сумму у 20-летнего студента.

Трое неоднократно судимых жителей Усть-Вымского района, узнав о том, что студент располагает крупной суммой денег на счетах, в течение длительного времени под угрозой насилия требовали у него 150 тысяч рублей. В течение полугода потерпевший перевел им 20 тысяч рублей. А недавно, встретив молодого человека на улице, вымогатели избили его, после чего студент обратился в полицию. Злоумышленники задержаны. В ходе обыска у них изъяты бита и катана (японский меч). Возбуждено уголовное дело.

На плач и крик ребенка…

Пьяный мужчина угрожал расправой своей подруге на глазах ее дочери.

Пятилетняя девочка стала свидетельницей того, как молодой мужчина приставил нож к горлу матери и обещал ее убить. О происшествии в полицию сообщили соседи, которые услышали плач ребенка и крики. Экстренно прибывшие на место инцидента сотрудники МВД выяснили, что к женщине пришел в гости пьяный 30-летний знакомый. Возбуждено уголовное дело.

Шестеро отравились, двое умерли

23 мая на объекте канализационной насосной станции в печорском поселке Путеец произошла трагедия.

При проведении работ по откачке грунтовых вод с использованием мотопомпы шесть работников ресурсоснабжающего предприятия отравились газом. Двое из них (мужчина и женщина) скончались на месте происшествия, остальным оказана медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Черная» бухгалтерия

На два года лишения свободы осуждена главный бухгалтер Айкинского лесничества.

На протяжении нескольких лет женщина формировала реестры о начислении себе (а позже и своей коллеге) заработной платы и иных выплат. В документах она отражала завышенные суммы, на получение которых они не имели права. Главбух необоснованно получила свыше 1,5 млн рублей, а ее коллега по работе – 61 тыс. рублей. Свою вину женщина признала и раскаялась. Гражданский иск Айкинского лесничества удовлетворен частично. В счет возмещения ущерба с осужденной взыскано 1 млн 325 тыс. рублей. 240 тыс. рублей она возместила добровольно.