Юный гангстер пытался ограбить магазин

На этой неделе в интернете появилось видео неудачного ограбления. Вечером 28 октября в поселке Воргашор 14-летний школьник ворвался в магазин и, размахивая травматическим пистолетом, потребовал деньги из кассы.

На видео, заснятом с мобильника очевидца, не заметно, что девушки-продавцы проявили панику. Они успели нажать «тревожную кнопку». А вот юного гангстера спугнул телефонный звонок (одной из продавщиц позвонили на сотовый). Парнишка покинул магазин и тут же направился в другой, где его и схватили полицейские.

По словам продавцов, паренька и его «нехорошую» компанию в поселке знают, он уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов.

Это ЧП на сайте «Воркута-24» прокомментировал депутат горсовета от поселка Воргашор Валентин Копасов. По его словам, в поселке, где проживают около девяти тысяч человек, вечером небезопасно выходить на улицу.

«Мы с жителями Воргашора неоднократно сигнализировали МВД, что ситуация с общественным порядком в поселке напряженная. И на встречах с населением, в социальных сетях об этом часто говорится. Оптимизация количества сотрудников ДПС, участковых в поселке рано или поздно приведет к беде. Люди должны видеть полицейских постоянно, а не ждать, пока на вызов патруля приедут сотрудники из города. Нужна профилактика, где-то более жесткие меры, в том числе в отношении разгулявшихся подростков», – отметил депутат В. Копасов.

Екатерина МАКАРОВА.