Юный лидер… ОПГ (Криминал от 27 мая)

Подросток за год совершил 15 преступлений.

Следственным отделом по Воркуте завершено расследование в отношении 16-летнего юноши и его пятерых соучастников, четверым из которых от 15 до 17 лет. В зависимости от роли каждому предъявили обвинение в кражах, угонах транспортных средств и грабежах.

Развратник предстанет перед судом

Ухтинец причинил вред здоровью матери и приставал к девочке.

22-летний фигурант во время ссоры толкнул мать, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина упала и, ударившись плечом о мебель, получила перелом плечевой кости. Эксперты квалифицировали это как причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, выбежав в подъезд дома, злоумышленник совершил там развратные действия в отношении знакомой 12-летней девочки.

Лжеинспекторы МЧС

В России выявлены случаи нового мошенничества.

Грабители представляются инспекторами МЧС и крадут у юридических лиц баллоны из-под технических газов. Предварительно в организации направлялись письма от имени директора департамента на бланке с реквизитами МЧС России о выделении газобаллонного оборудования. В Воркуте и Усть-Вымском районе злоумышленники, представляясь инспекторами МЧС, за определенную плату предлагали предпринимателям содействие по отмене проверок.

Шерше ля фам

Установлено, кто напал на тир в эжвинском парке «Веждино».

19 мая неизвестный разбил стекла и изрезал баннеры на здании тира. Выяснилось, что все это учинила 35-летняя женщина. В ночь происшествия она употребляла спиртные напитки в компании друзей, а потом с досады, что не она выиграла тендер на оказание услуг на данной площадке в парковой зоне, решила испортить имущество своего конкурента. Стекло она разбила молотком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Размер причиненного ущерба уточняется.

Каин, где брат твой?

33-летний усинец до смерти избил своего младшего брата.

Трагедия произошла в октябре 2021 года в квартире дома по улице Мира. Братья вместе выпивали, потом произошел конфликт, в ходе которого старший жестоко избил младшего, в том числе применив гирю и бутылки. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте.

Час под плитой

Авария случилась 20 мая. 57-летний интинец разбирал одноэтажный дом по ул. Спортивная в районе шахты «Капитальная». При демонтаже стены железобетонная плита рухнула, и мужчина оказался между ней и стоящей стеной.

Конструкция повредила ему ключицу и зажала ноги. Интинец сначала позвонил знакомому, а когда тот понял, что ситуация непростая, то обратился в службу спасения. На момент, когда спасотряд прибыл на место происшествия, бедолага находился под плитой около часа. Медики диагностировали травмы, в том числе переломы.