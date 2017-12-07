Юный хакер заставил взрослых задуматься о защите электронных дневников

Школьник из Вуктыльского района взломал электронный дневник и исправил себе и друзьям оценки.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Коми, в ОМВД России по городу Вуктылу проводится проверка по заявлению школьного учителя информатики. В полицию сообщили, что учащийся девятого класса, взломав электронный дневник, исправил оценки себе и своим товарищам. Причем оценки были исправлены за несколько учебных дней.

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Доступ к базам данных электронного дневника 15-летний учащийся получил, используя домашний компьютер. Необходимую для взлома программы информацию подросток добыл в кабинете информатики школы и закачал на свою флеш-карту.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В совершенном подростком деянии усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Данная статья предполагает штраф в размере 200 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

Комментировать ситуацию в Дутовской школе и в Управлении образования Вуктыльского района отказались, ссылаясь на то, что пока идет следствие.

Корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом в Министерство образования региона: во всех ли школах Коми пользуются электронными дневниками и журналами, как регулируется процесс, насколько система защищена от взломов? Но в Минобразе сказали, что начальник отдела комплексной безопасности в командировке, а другие сотрудники не могут ответить — не компетентны.

Отличники всегда на связи

Как выясняется, процесс перехода на электронные дневники идет не совсем успешно. Многие родители сыктывкарских школьников жалуются, что педагоги заполняют дневники после рабочего дня, вносят домашнее задание, поэтому школьники засиживаются за уроками допоздна.

Родителей беспокоит и тот факт, что подчас невозможно зайти на сайт, чтобы получить нужную информацию. Электронный дневник не открывается ни у родителей, ни у ученика, поскольку часто бывает какая-то непонятная ошибка. Особенно страдают те семьи, которые живут за пределами города, где нет устойчивого интернета.

— Если честно, я очень редко захожу в электронный дневник. Дочь учится хорошо, меня пока не обманывает, — рассказывает сыктывкарка Надежда Потапова. — Каждый вечер без конца звонит ее телефон. Это родители одноклассников спрашивают ее, чем занимались и что задавали на уроках. Она всем сообщает «домашку», но при этом сама постоянно отвлекается.

На родительском собрании классному руководителю предлагали записывать домашнее задание в бумажный дневник, туда же выставлять оценки и записывать замечания. Но она ответила, что не может дублировать эти сведения — класс большой, времени не хватает.

Что написано пером, не вырубишь топором

А вот сельские школы, куда интернет еще не дошел либо дошел, но связь там плохая, параллельно ведут и электронный, и бумажный журнал.

— Электронный дневник нужен, чтобы идти в ногу со временем. Но сельские школы, к сожалению, не успевают. И для нас это лишняя работа, — говорит директор Глотовской школы Удорского района Анна Кряжевская. — В нашем селе интернета нет. И пользоваться электронными журналами-дневниками мы не можем. Нет у нас и сотовой связи. Тем не менее нас ругают за то, что до сих пор пользуемся бумажными.

Конечно, нам расхваливают электронный дневник. Мол, программа сама высчитает среднюю оценку (средний балл). Но если интернет зависнет, будет какой-то сбой — где искать оценки и другие данные? Весь труд пропадет. Бумажный вариант — надежнее. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором.

Такого же мнения придерживается и директор Сторожевской школы Корткеросского района Ангелина Захаренко:

— В нашей республике чиновники знают, что не во всех населенных пунктах есть возможность выйти во всемирную сеть, но вынуждены выполнять указания из Москвы. В нашем селе интернет есть. Но мы все равно не надеемся на него и все записи, оценки первоначально вносим в бумажный журнал, а после уроков дублируем на электронный. Понятно, это двойная нагрузка учителю.

Заместитель директора по информационному обеспечению, учитель информатики Сторожевской школы Татьяна Игушева тоже считает, что бумажный журнал выбрасывать пока рано. По ее словам, у сельского учителя нет возможности на уроке делать записи в электронный журнал. Существенный минус — низкая скорость интернета. И если несколько учителей в одно время сядут за компьютер, он зависает.

На вопрос, легко ли взломать систему, чтобы исправить оценки, ответила:

— Нам провели инструктаж: дома нельзя пользоваться электронным журналом, только в школе. Когда открываешь его, ни в коем случае не сохранять пароль. И надо вовремя обновлять антивирусную программу.

Екатерина МАКАРОВА.