За 16 дней велотурист из Усть-Кулома объехал три страны, преодолев полторы тысячи километров

Сергея Острякова с полным правом можно назвать опытным туристом: в свои пятьдесят он побывал в нескольких европейских странах, объездил более трех десятков российских городов. Даже автомобилем для этой цели обзавелся.

А в позапрошлом году в интернете наткнулся на рассказ парня из Калининграда, который отправился в путешествие по Африке… на велосипеде! И вот тогда зародилась у Сергея мысль сесть на велосипед. Ведь через ветровое стекло машины немного увидишь — надо за дорогой смотреть. А велосипед дает совсем другие ощущения…

Первым делом Остряков разработал маршрут, решив сделать своеобразный круиз по странам, начав с Польши. Изучил карту, справочники, узнал, какие вещи необходимо взять с собой в дорогу, приобрел навигатор, спальный мешок и другое снаряжение. В итоге его путь должен был пролегать через города трех стран: Польши, Словакии, Чехии. Начинался маршрут в Терасполе, им и заканчивался, остановки были намечены в Кракове, Освенциме, Братиславе, Брно, Вроцлаве, Варшаве. Сергей поставил цель: не просто пересечь три страны, но узнать побольше о тамошней жизни и достопримечательностях.

Весь год он тренировался: велосипед требует недюжинной подготовки, поэтому ежедневная пробежка в 15 километров стала для Сергея чем-то вроде зарядки.

Сало — под запретом

Срок поездки в заявке он указал 26 дней — за столько он рассчитывал преодолеть свое «кольцо по Европам». Однако визу ему дали только на 20 дней, и потому график пришлось «корректировать» в сторону ужесточения.

До Кирова ехал на своей машине, велосипед вез в багажнике. Из Кирова до Бреста добирался на поезде, «велик» ехал в разобранном виде на третьей полке. За провоз велосипеда пришлось заплатить. А вот за границей, к его удивлению, за провоз велосипеда денег не взяли.

— При пересечении границы каждого пассажира проверяли пограничники, — вспоминает Сергей. — И тут меня ждал неприятный сюрприз: взятый с собой кусок сала оказался под запретом — я планировал по кусочку съедать каждый день. Пришлось его выбросить в урну.

Ух, дороги!

В день Сергей преодолевал свыше 120 километров, а однажды проехал и все 200. Причем совсем не устал!

— Ничего удивительного, — говорит путешественник, — дороги там очень хорошие, прямо на зависть. И водители очень уважительно относятся друг к другу, строго соблюдают правила дорожного движения. Машин очень много, но за все время я не увидел ни одной аварии. Бывало, машины ехали за мной десятки километров и не обгоняли. Такого у нас не увидишь…

Из 16 суток всего четыре ночи путешественник провел в кемпингах, в остальные ночевал в спальном мешке в лесу или в полях, а один раз даже на автобусной остановке.

— В пути были интересные встречи с людьми, и все очень по-доброму относились ко мне, старались чем-то помочь, — вспоминает Сергей. — Простые люди уважительно относятся к русским. Однажды ночевал на лугу около одного дома. И вдруг из здания выходит поляк лет сорока и что-то говорит, спрашивает. Я не понял и стал оправдываться: мол, дождь закончится, и уеду. А оказалось, что он меня зовет к себе пить чай. Я отказался. А он через какое-то время снова подошел и стал расспрашивать, сколько дней я в пути, куда еду. И потом принес мне горячий суп и чай. Поговорили как сумели. Его зовут Гжеджв, по-нашему — Григорий, он делает окна и двери.

Встреча с девушкой

В одном городке Сергей фотографировал памятник. Подошла девушка и что-то спросила. Я ответил, что не понимаю. А она неожиданно заговорила по-русски, хотя и с акцентом. Оказывается, Яне, так зовут девушку, очень нравится Россия, она читает наши газеты, журналы, смотрит по телевизору русские передачи. Работает в социальной сфере. Очень хочет побывать в России. Но надо, чтобы из России было от кого-то приглашение. Я обещал помочь, дал свой электронный адрес.

На всем пути следования Сергей находил время для знакомства с достопримечательностями. Был в Люблине, когда отмечали 700-летие со дня его образования. Но праздник ему не понравился – не было такого веселья, какое бывает, когда празднуют большие юбилеи в России. Побывал он и в Освенциме, но уже под вечер, когда экскурсии не проводились. Несмотря на это, там было очень много людей.

«К русским относятся хорошо»

Я спросил Сергея: доволен ли он своим путешествием?

— Очень, — ответил он. — Рад, что провел такой необыкновенный отпуск. Удивили очень хорошие дороги. Не видел пустующих земель: все поля ухожены. Мало встречал выпивших людей. В Словакии пожилые люди много ездят на велосипедах, причем транспорт оставляют без присмотра — никто не ворует. К русским относятся хорошо. Можно без опасений отправляться в Европу: там есть на что посмотреть.

Спросил я и о расходах. Оказалось, что с собой он брал две тысячи рублей и немного евро. Но зарубежными деньгами он практически не пользовался: выручала обычная банковская карта.

— И во сколько обошлась поездка?

— Где-то около 50 тысяч рублей.

Николай ЛЮТОЕВ.

P.S.

Завтра, 27 января, автор материала Николай Лютоев будет праздновать юбилей — ему исполняется 70 лет!

Он является давним другом газеты «Трибуна», его материалы с рассказами о делах и людях Усть-Куломского района регулярно появляются на страницах газеты. Многие из них вошли в его книгу «Удивительные люди», которая вышла в свет летом прошлого года. Писатель Николай Александрович Лютоев является одним из старейших членов республиканского Союза журналистов, 13 лет руководил редакцией районной газеты «Парма гор». На сегодня «литературный багаж» Николая Лютоева включает в себя уже десять книг, сейчас он готовит к изданию следующую свою работу. Пожелаем же ему больших успехов и творческого долголетия!