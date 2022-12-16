За что расстреляли настоящего Ленина? Племянник человека, «подарившего» большевистскому вождю свою фамилию, стал в Усть-Сысольске одной из первых жертв красного террора

«Трибуна» в очерках на исторические темы уже рассказывала о злосчастной судьбе арестованного в Усть-Сысольске и впоследствии расстрелянного председателя уездного съезда мировых судей Леонида Ленина, который, разумеется, не только не приходился родственником вождю мирового пролетариата, но даже не являлся его однофамильцем. Как известно, настоящая фамилия вождя Ульянов, а Леонид Александрович был Лениным по рождению.

Но как попал в Усть-Сысольск настоящий Ленин? Чем занимался съезд мировых судей? И наконец, имел ли кто-то из родни Леонида Александровича отношение к происхождению самого известного в нашей истории псевдонима?

Краденый паспорт

В 1902 году в немецком Штутгарте была напечатана на русском языке ключевая для российской социал-демократии брошюра «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения», подписанная неким Н. Лениным. Эта работа стала сенсацией, а царская полиция сбилась с ног в поисках истинного автора крамольной книжицы и пришла к неверному выводу, что под таким псевдонимом скрывается опасный революционер Юлий Цедербаум, более известный как Мартов. Ошиблись не сильно. Мартов в тот год еще был близким другом Владимира Ульянова, подписывавшего до этого свои труды псевдонимами «Старик», «Владимир Ильин», «К. Тулин» и, наконец, «Н. Ленин».

По одной из версий, молодой социал-демократ Ульянов с паспортом на имя Николая Ленина сумел перебраться в Германию. Добыл ценный документ математик Сергей Ленин. Он его выкрал у своего больного отца, мирового судьи Могилевской губернии Николая Егоровича Ленина, переклеил фотографию и изменил дату рождения. Сестра Сергея Ольга сочувствовала российским марксистам, дружила с женой Ульянова Надеждой Крупской и уговорила брата пойти ради них на преступление.

Впрочем, серьезных последствий кража паспорта не имела – Николай Егорович Ленин вскоре умер, а поддельный документ так и не понадобился. Ульянову удалось получить официальное разрешение на выезд за границу. Но, видимо, он решил – не пропадать же добру – и использовал фамилию «Ленин» в качестве псевдонима в 1901 году сначала в переписке с Плехановым и другими социал-демократами, а затем в статьях в революционной газете «Искра».

А тридцатью тремя годами ранее в Вологде в семье брата Николая Егоровича, губернского секретаря Александра Ленина, родился сын Леонид, чей жизненный путь оборвут фанатичные последователи российского марксиста, бежавшего в начале XX века за границу, держа в кармане про запас паспорт его дяди.

Потомки Посника

Основателем рода Лениных был сын енисейского казака Ивана Посника. В 1633 году он во главе небольшого отряда прошелся к низовьям реки Лены, привел к присяге на верность русскому царю местные тунгусские племена и собрал с них ясак (натуральный налог) в виде соболиных шкур. За это государь пожаловал Поснику дворянство и фамилию Ленин.

А его потомки, в свою очередь, верно служили царю и Отечеству. В частности, Александр Егорович Ленин принимал участие в Крымской войне, дослужился до штабс-капитана, а в 33 года женился на дочери дьячка Кирилловской Большеольминской церкви Вологодского уезда Екатерине. У супругов родилось пятеро детей. Леонид был третьим.

О военной карьере Леонид Александрович уже не помышлял. Он окончил Вологодское Александровское реальное училище, не дававшее права на обучение в университете, а потому поступил на службу в канцелярию Вологодского губернского предводителя дворянства. Все его дальнейшее поприще будет связано с земствами – органами местного самоуправления, порожденными реформами Александра II. Как и его отец, Леонид Ленин будет жить скромно, но честно, занимать разные должности, причем не в крупных городах, а в Сольвычегодске, Никольске, селе Устье. Своей вершины его карьера достигнет в Усть-Сысольске, где он возглавит съезд мировых судей. Этот институт также явился следствием великих реформ царя-освободителя.

Быстро и вежливо

Мировые судьи в России появились в 1864 году в ходе судебной реформы. Однако до захолустного Усть-Сысольска это нововведение добралось нескоро. Лишь в 1884 году в уезде стал действовать аппарат выборных мировых судей, но уже через пять лет их заменили назначаемыми лицами. А в 1912 году их снова стали избирать на земских собраниях.

Занимались мировые судьи мелкими преступлениями, наказание за которые обычно полагалось в виде кратковременного ареста, не более трех месяцев, или штрафа на сумму не больше трехсот рублей. На основной части территории Российской империи им чаще всего приходилось рассматривать дела, относящиеся к мелким кражам. Коми край был в этом плане исключением. Как установил историк Михаил Рогачев, в Усть-Сысольском уезде главные преступления были связаны с «членовредительством», то есть с мордобоем. За год краж набиралось не более 20, убийств – не больше одного, а то и вовсе не случалось. Коми составляли основное население уезда, а среди этого народа похищение чужого имущества считалось тяжким грехом. В деревнях дома даже не запирались – подпирали дверь палкой и уходили.

Но более всего мировым судьям Усть-Сысольского уезда приходилось разбирать дела гражданские – споры о земельных угодьях, движимости и недвижимости, о восстановлении владения. В таких случаях страсти бушевали нешуточные, и зачастую дело доходило до «членовредительства», то есть тут же перерастало в уголовное.

И все же мировой суд пользовался небывалой популярностью. Народу нравилось, что дела рассматриваются быстро, а судьи ведут себя вежливо.

Несогласные с решением мирового судьи могли подать апелляцию. Но ее рассматривал не городской или районный суд, как это делается ныне, а съезд мировых судей. Из своей среды избирался постоянный председатель, имевший собственную канцелярию, куда и поступали апелляционные жалобы. Причем они могли быть как письменные, так и словесные.

Мировой судья должен был отвечать двум главным требованиям: образование не ниже среднего и материальная независимость. Леонид Ленин этим требованиям отвечал, а потому и смог пойти по стопам своего дяди. А опыт, накопленный в годы службы в земских учреждениях, позволил ему занять достаточно высокий для уездного уровня пост.

Месть «подонков»

Жителей Усть-Сысольска с некоторой долей условности можно разделить на три социальные группы – мещане, купцы и интеллигенты. Интеллигенция – чиновники, учителя и врачи – была немногочисленной и совсем несплоченной частью, но все эти люди знали друг друга в лицо и острее других переживали происходящие перемены.

Февральскую революцию большинство из них приняло с восторгом. Их детишки, усть-сысольские гимназисты, узнав о событиях в Петрограде, высыпали на улицу и с непонятно где раздобытым красным флагом и пением революционных песен прошлись по городским улицам. Демократические перемены горячо приветствовали учитель Иван Петроканский и земский начальник, в прошлом преподаватель греческого языка Василий Городецкий, почти сразу вступившие в партию кадетов, а также сочувствовавший им лесной ревизор Николай Митюшев, вскоре назначенный комиссаром Временного правительства.

Весьма настороженно к отречению государя отнесся православный миссионер Степан Клочков, некогда избранный в Государственную думу, где входил во фракцию правых. Судебный следователь Александр Веллинг, городской судья Андрей Харьюзов, столоначальник Усть-Сысольской уездной полицейской управы Василий Сидоров и Леонид Ленин в силу своих должностей были обязаны соблюдать нейтральность и не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям.

Однако всех вышеперечисленных усть-сысольских интеллигентов в августе-сентябре 1918 года арестовали сотрудники недавно образованного уездного ВЧК. Поводом для расправы послужило обращение к патриарху Тихону, составленное Леонидом Лениным от имени судейской организации Усть-Сысольска. В нем, в частности, говорилось: «Правление большевиков, захвативших власть в России, непоправимо сгубило наше дорогое Отечество. Их все уничтожающие и разрушительные декреты внесли полную путаницу в жизни народа, разделив его на два лагеря, и породили классовую вражду: крестьяне явно призываются к уничтожению интеллигенции… Как в соседних уездах, так и у нас, в Усть-Сысольске, образовался Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Образовался он из подонков общества, и в состав его вошли лица даже с порочным и уголовным прошлым…»

Понятно, что «подонки общества» стерпеть такой наглости не пожелали. Арестованных отправили в Котлас, где их расстреляли по приговору Революционного полевого трибунала.

P.S. Второй муж Ленинской вдовы

Леонид Ленин был семейным человеком и, в отличие от большевистского вождя, имел четверых детей. После расстрела главы семейства его вдова Ольга Николаевна осталась не только без кормильца, но и без крыши над головой.

Неизвестно, как они выживали первые семь лет после трагедии, но, как установила краевед Анна Малыхина, в 1925 году Ольга Ленина повторно вышла замуж за геолога Ивана Попова. Он был на хорошем счету у советской власти, занимал высокие должности, а в свободное время изучал месторождения полезных ископаемых на территории Автономной области Коми. В частности, по заданию властей Попов провел геологическую оценку залежей глины в местечке Дырнос. На основании его заключения был построен завод мощностью 8 миллионов штук кирпича в год.

Но и второй муж Ольги Николаевны не избежал ареста. 7 февраля 1937 года его за якобы контрреволюционную деятельность осудили на три года лагерей и направили в Ухтпечлаг. Срок он отбывал в Воркуте в должности инженера-горняка. Освободился 11 сентября 1939 года, уехал в город Кировск Мурманской области. И на этом следы его теряются. В 1954 году Ивана Попова официально признали умершим, а в 1957 году реабилитировали.

Игорь БОБРАКОВ.