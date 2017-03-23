За что сегодня судят главу поселения?

Федералы затеяли очередную реформу. На сей раз — «мусорную». За сбор, вывоз и утилизацию отходов в каждом субъекте РФ будут отвечать региональные операторы.

Новую систему планировали ввести еще в прошлом году, но «мусорных» операторов до сих пор нет. Тем не менее новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами уже вступили в силу. Теперь их можно вывозить только на лицензированные полигоны. Остальные свалки должны быть закрыты. В Республике Коми на сегодняшний день насчитывается более 200 полигонов твердых бытовых отходов, но в федеральный реестр внесены только восемь. Следовательно, 192 полигона (проще говоря — свалки) должны быть закрыты. И других вариантов нет.

Некуда девать

В поселке Седкыркещ местная свалка уже закрылась, причем — по решению суда. Отходы должны вывозить на полигон в Сыктывкаре. На деле же большая часть мусора сегодня продолжает оседать в окрестностях поселения. И если раньше мусор вывозился в определенное место недалеко от поселка и хоть как-то собирался, то теперь это категорически запрещено. В результате учреждения и простые граждане вынуждены «прятать» мусор. Поселок утопает в отходах, свалки — на каждом углу…

Полигон для отходов в поселке был, он существовал с 1995 года. По документам администрации Сыктывкара он значился как «Свалка бытовых отходов села Озел». В период половодья, когда Седкыркещ оказывался отрезанным Вычегдой от «большой земли», все отходы свозили именно на этот полигон. Мусор просто больше некуда было девать — разве что увозить подальше в лес. А когда половодье заканчивалось, мусор вывозился в Сыктывкар.

Все эти годы шла «борьба за чистоту окружающей среды», и законодательство менялось в сторону ужесточения. В итоге по новым требованиям сам факт существования данной свалки противоречил закону. Ситуация накалилась до такой степени, что поселок просто «утонул» в отходах. И тогда за дело взялась прокуратура…

Сейчас в Сыктывкарском городском суде слушается дело главы администрации поселка Седкыркещ Юрия Пелевина (на фото), обвиняемого в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, а также в превышении должностных полномочий. Повод — как раз существовавшая свалка.

Нашли крайнего

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Седкыркещский полигон входил в реестр свалок бытовых отходов и даже нанесен на электронную карту города. Другими словами, о нем знала мэрия Сыктывкара. 12 лет назад на указанной территории производились геодезические изыскания по устройству временного хранения отходов. Однако от устройства полигона отказались. Причина — в банальной нехватке средств. В 2010 году, после очередного ужесточения законов, свалку было решено убрать, на что требовалось 30 миллионов рублей. Но денег не нашлось, и вопрос «закрыли». О свалке никто не вспоминал до 2014 года, она продолжала существовать. Глава поселения неоднократно обращался в мэрию с просьбой о решении проблемы. Но его не слышали.

С января 2014 года для функционирования свалки потребовалась лицензия. Свалку должны были внести в федеральный реестр. Однако сделано этого не было, в результате сегодня Юрий Пелевин обвиняется как злостный нарушитель закона. Как написано в обвинительном заключении, «имея преступный умысел», «действуя из личной заинтересованности», «предвидя последствия», «не принимал мер по предотвращению загрязнения указанного земельного участка». Проще говоря, действовал если и не как иностранный диверсант, желающий отравить чуть ли не весь Сыктывкар, то уж точно как злостный вредитель: «совершил захоронение бытовых отходов, которые могли бы создать угрозу причинения вреда здоровью человека и окружающей среде». Причем обвиняется только он. Хотя отвечать, по идее, должна в первую очередь администрация города.

Об этом может свидетельствовать письмо первого заместителя администрации Сыктывкара Магомеда Османова природоохранному прокурору Юрию Гудкову, отправленное в марте 2015 года. В нем чиновник сообщает, что на территории поселка Седкыркещ есть санкционированная свалка, которая служит для сбора мусора в период «транспортной недоступности». Техническая возможность размещения ТБО на этой свалке имеется. И еще он сообщает, что вопрос о размещении полигона,

обустроенного в соответствии с требованиями, прорабатывается. Увы, обещание осталось на бумаге, полигон в настоящее время закрыт. А главу поселения, которому на содержание разрешенного властями полигона за все годы существования в смете не закладывалось ни копейки, теперь судят как вредителя и злостного преступника.

Статья, по которой привлекается Ю. Пелевин, очень редкая в судебной практике. В 2014 году в России таких дел было всего 20, причем непосредственно обвиняемых в судах не было.

Для Коми решение суда в отношении Ю. Пелевина станет прецедентом. Если его осудят, под угрозой наказания окажутся практически все руководители поселений, на территории которых сейчас располагаются те самые 192 несанкционированные свалки.

Ущерб — 92 миллиона

Природоохранная прокуратура по результатам расследования в Седкыркеще выявила 15 тысяч кубометров мусора, который в то время хранился на свалке. Это была площадка в двух километрах от поселка вдоль дороги в село Озел. Указанная свалка занимала площадь 120 квадратных метров, а объем складированных отходов — примерно тысячу кубометров. Кроме бытового мусора, проверяющие обнаружили на свалке тару из картона, оконные рамы, старые трубы, строительный мусор, емкости из-под масла, старые шины и ртутные лампы. Ущерб природе проверяющие оценили в 92 миллиона рублей.

Удивительно, но действующее законодательство никаких требований для свалок не предъявляет! Имеются требования лишь для полигонов бытовых отходов. А свалок в настоящее время существовать вообще не должно. Согласно законодательству вопросы прямой организации и ответственности за организацию вывоза и хранения ТБО возложены на субъекты, т.е. фактически на губернатора. Другими словами, в каждой деревне за свалки отвечает сам губернатор.

Анатолий ПОЛЬКИН.