За что сельского депутата могут лишить мандата?

Сегодня, 2 ноября, в Ижме должна состояться сессия районного Совета, на которой народным избранникам среди ряда насущных проблем будет предложено рассмотреть и вопрос о прекращении полномочий двух их коллег — Николая Братенкова и Игоря Рубана.

Накануне депутатам сообщили, что «администрация главы РК провела проверку достоверности деклараций», представленных указанными депутатами, и «выявила факты недостоверных и неполных сведений». В связи с этим руководству Совета поступило предложение принять меры к нарушителям.

Простите за… 60 копеек

Извещение о том, что основанием для проверки явилась «информация отдела по противодействию коррупции Управления госслужбы администрации главы», Николай Братенков получил в конце августа. Тогда ему сообщили, что путем мониторинга у него и его жены выявлено несколько неуказанных счетов в Сбербанке. Не сообщил районный депутат и о том, что у супруги имеется родительский дом в Удорском районе. А на прошлой неделе Братенков получил письмо за подписью руководителя администрации главы РК Михаила Порядина, в котором подробно указаны «факты представления недостоверных и неполных сведений», которые обнаружила проверка.

На это Братенков ответил с явным сарказмом: «По сей день не знал, что компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг государством (14 тыс. руб. за год) является моими доходами, поэтому «сокрыл» их. А о пособии за оплату проезда (2,5 тыс. руб.) просто забыл. Ну и уж по-настоящему непростительным является тот мой грех, что скрыл разницу выплаченной мне пенсии за год в сумме 0,60 рубля. Наверное, бог мне этого не простит. Надеюсь, хоть вы меня простите за это мое честное и глубокое раскаяние.

О трех счетах, открытых мною еще во времена царя Гороха. Каюсь, тут виноват полностью. Там много лет недвижимо лежит «огромная» сумма — 7958 рублей. Затрачу их на общественную газету «Веськыда сернитам», а «сокрытые» набежавшие проценты в 598 рублей перечислю в Фонд мира».

Ушли по-английски

С 2016 года уже 72 депутата лишились мандатов, поскольку предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах — об этом сообщила прокуратура республики. Причем большинство из них ушли добровольно, не захотев предоставлять декларации.

Напомним, что в 2015 году принят федеральный закон, согласно которому муниципальные депутаты обязаны ежегодно отчитываться о доходах и имуществе. А в марте 2016 года несколько ижемских депутатов решили не сдавать декларации. Более того, Совет обратился в парламент Коми с просьбой, чтобы тот в свою очередь направил в Госдуму предложение об отмене для сельских депутатов обязанности по предоставлению сведений о доходах.

Николай Братенков тогда опубликовал свое мнение в СМИ, озаглавив материал «Коррупцию ищут в деревне?», где написал: «Никто из депутатов Госдумы не поду-мал о бедной деревне. Чтобы достать нужные справки, некоторым из нас надо ехать по зимнику в райцентр пять часов по ухабам, да еще и не один раз, поскольку за один день их не получишь».

Увы, призывы из глубинки оказались гласом вопиющего в пустыне. А почему — объяснил сам Братенков в своем «послании к народу», написав: «Недостающие сведения в декларации — это еще и хороший способ для местных властей избавиться от неугодных им депутатов».

Не мытьем, так катаньем

Согласно закону № 131-ФЗ «О противодействии коррупции» по результатам проверки высшее должностное лицо региона имеет право обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в орган местного самоуправления.

По мнению Братенкова, в данном случае такое обращение неправомерно, поскольку применять указанный пункт можно лишь к лицам, занимающим государственные должности, причем допустившим серьезные нарушения закона. Депутаты же таковыми лицами не являются. Он считает, что власти просто ищут повод, чтобы убрать его из Совета.

Председатель Совета Татьяна Артеева в беседе с корреспондентом «Трибуны» заявила, что каждый депутат для Совета важен и дорог, поскольку представляет избирателей.

О результатах сессии «Трибуна» обязательно расскажет.

Анатолий ПОЛЬКИН.