За чужие долги жильцам отключили воду

В «Трибуну» обратилась группа сыктывкарских ветеранов, проживающих в недавно построенных домах на Сысольском шоссе вблизи торгового комплекса «Мебельград». Уже несколько месяцев в трех девятиэтажках нет горячей воды. Возможно, ее не будет до глубокой осени.

В обращении говорится, что ситуация возникла в связи с долгами за электроэнергию. Еще в декабре прошлого года энергетики пригрозили отключить автономную газовую котельную, которая обслуживает те самые три дома. И тогда жильцы узнали, что котельная вроде как не имеет хозяина, а за право ею «командовать» борются несколько организаций.

Выяснение отношений между управляющей компанией и созданным ТСЖ вылилось в «затяжные» бои за голоса собственников. Соперники пытались влиять на решение жильцов листовками-объявлениями, которые появлялись в подъездах.

Как это часто бывает в коммунальных схватках, пострадали жильцы. 21 мая во всех трех девятиэтажках вместе с отоплением отключили и горячую воду. Как указывалось в объявлениях на стендах, долги котельной якобы превысили 9 миллионов рублей. Это при том, что собственники квартир исправно оплачивают счета.

Кто кому должен?

Жильцы обратились за помощью в мэрию и другие инстанции. Но после этого ситуация и вовсе запуталась. В спор вступила еще одна управляющая компания, и оказалось, что обслуживание домов находится в ведении двух «управляшек» – «Жилкомвест» и «Региональная жилищная компания». Кто и за что отвечает и кто наводит порядок, понимали далеко не все живущие в домах 17, 17/1 и 17/2 по Сысольскому шоссе. Молва утверждала, что произошел рейдерский захват — и это еще больше возмутило жильцов.

Как пояснил заместитель главы администрации Сергей Воронин, ситуация возникла из-за того, что созданное жильцами ТСЖ не смогло «потянуть» дела и усугубило проблемы, отказавшись от обслуживавшей дома управляющей компании «Жилкомвест». В результате к решению вопроса подключились мэрия и республиканский Стройжилтехнадзор. Был принят вариант перевода домов под управление «Региональной жилищной компании».

Однако котельная не заработала ни в июне, ни в июле. Горячей воды в домах до сих пор нет. Жильцы в шутку просят у всевышнего продления жары, чтобы можно было помыться в Сысоле.

Оказывается, «Региональная жилищная компания» обратилась в администрацию города с просьбой исключить из реестра бесхозного имущества и передать ей на баланс автономную газовую котельную, обслуживающую дома №№ 17, 17/1 и 17/2. Если котельная не будет передана добровольно, ООО «РЖК» обратится в Арбитражный суд Коми «с целью признания за жильцами дома №17/1 права собственности на котельную и истребования данного имущества, признанного общедомовым, из чужого незаконного владения». После этого соседние дома будут в праве заключать договоры с ООО «РЖК» о возмещении затрат на коммунальные ресурсы, поставляемые в эти дома через котельную.

Как пояснили в мэрии Сыктывкара, в ближайшие дни состоится обсуждение этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами.

Подготовил

Анатолий ПОЛЬКИН.