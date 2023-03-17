30В Коми впервые выдано предостережение за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
1 марта вступил в силу федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, навоз является побочным продуктом животноводства как вещество, образовавшееся при содержании сельскохозяйственных животных.
В конце февраля в межрегиональное управление Россельхознадзора обратился гражданин Р. Его обращение, а также предоставленные видеоматериалы и фотографии описывают дикую для цивилизованного общества ситуацию: во время лыжной прогулки на территории Сыктывкара (район Орбита, местечко «Малая объездная», напротив дома № 43 по ул. Петрозаводской, в районе строящегося жилого комплекса «Урман») на расстоянии 50-100 м от железнодорожных путей он обнаружил в поле свежие кучи навоза.
Сотрудниками Управления установлено, что по указанному адресу на поле имеются протоптанные «дороги», на этих «дорогах» свалены несколько куч навоза, предположительно от крупного рогатого скота.
В округе имеется одно сельскохозяйственное предприятие, которое занимается содержанием и разведением крупного рогатого скота, в его собственности и находится земельный участок, где были обнаружены побочные продукты животноводства.
Управление обратилось в органы прокуратуры для согласования внеплановой проверки, т.к. складирование необеззараженного навоза вне специальных навозохранилищ приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод, что может негативно сказаться не только на состоянии окружающей среды, но и на здоровье людей (фекальные массы, моча животных, стоки с фермы могут служить источником различных гельминтозных и инфекционных заболеваний). Однако в проведении проверки было отказано.
14 марта сельхозпредприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предложено принять меры по соблюдению требований законодательства РФ в сфере ветеринарии и создать условия для обеззараживания навоза.
Межрегиональное управление напоминает: у сельхозпроизводителей до 1 мая 2023 года остается право подать уведомление в Россельхознадзор об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства, а у горожан, которые по весне откроют форточки, есть право на комфортную среду обитания.