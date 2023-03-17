В этом году он прозвучит во всех школах Коми в один день – 22 мая.

Во время спецоперации на Украине продолжают гибнуть наши земляки.

В России с 2023 года запустили расширенный неонатальный скрининг (набор диагностических процедур, направленный на раннее выявление заболевания), чтобы быстрее выявлять заболевания у детей и оказывать им своевременную помощь.

Каждый житель Коми в среднем должен банкам 426,5 тысячи рублей.

В 2022 году в Коми в два раза увеличили поля под посадку картофеля.