В минувшие выходные Коми накрыл обильный снегопад. Снег выпал даже на юге республики. Жители Коми в соцсетях делились фото и видео аномальной для этого времени года погодой. Кто-то выкладывал грустные посты, кто-то лепил снеговиков ради забавы. А сыктывкарец Максим Канов вышел на лыжню.

Получил удовольствие

– Такой сюрприз от небесной канцелярии никто не ожидал. Многие впали в уныние, а вы решили покататься на лыжах?

– Лыжный сезон обычно закрываю в конце марта – в начале апреля. Хотя снег в мае для меня не в новинку, уже несколько раз так было. Но все равно не ожидал, что 22 мая буду закрывать лыжный сезон, – рассказывает Максим Георгиевич. – В этом году двое суток был сильный снегопад, и я решил выйти на лыжню. Тем более что лыжи у меня всегда наготове.

– На самом деле на «Динамо» я шел на удачу, – продолжает он. – Думал: если снега не окажется достаточно, то вернусь домой. А снега оказалось достаточно. Толщина снежного покрова была около семи сантиметров.

– Много прошли?

– «Пятерку» (пятикилометровая трасса) прошел спокойно. Шел в основном классическим стилем. На открытых местах, где не было коряг, неровностей, прошел «коньковым». Лыжи катили хорошо. Потому что дома обработал, чтобы катили по липкому снегу. А снег был действительно очень липкий. Еще разведал «десятку» (десятикилометровую трассу). Но там больше неровностей, овраги, ручьи, которые разливаются весной, и на лыжах не перейдешь. В общей сложности прошел шесть с половиной километров.

– Максим Георгиевич, кого-нибудь встретили на лыжне? Или вы единственный, кто решил покататься по майскому снегу?

– Лыжников не было. Были туристы, некоторые любят ходить в поход за «Динамо». Они там ночевали, видимо, палатки были запорошены снегом. И когда они меня увидели на лыжах, их лица стали еще грустней.

– Вы сказали, что уже катались на лыжах в мае. Когда это было?

– В 2017 году 9 мая шел снег, а на следующее утро я вышел на лыжню. Но тогда снега было мало, еле прошел «тройку». В этом году было веселее.

Максим Канов родом из Визинги Сысольского района. В Сыктывкаре преподает историю в Русской гимназии. В школьные годы занимался в ДЮСШ. Кроме лыж он любит велоспорт, а также регулярно бегает по утрам.

Морковка холода не боится

Погода в мае приготовила сюрприз, которому не обрадовались дачники. По словам Марии Алексеевны, в последние годы картошку она сажала уже до 9 мая. А в этом году даже еще грядки под урожай не приготовила.

– В этом году долго лежал снег, участок толком еще не высох, и тут – обильный снегопад. Правда, морковку уже успела посадить до снега – она не боится холода. Листья, которые едва-едва показались на кустарниках, немного потемнели. На клумбы цветы вынести не успела, стоят на подоконнике. Поэтому сильного ущерба для огорода нет. Клубника еще не цвела, поэтому не переживаю. Специалисты говорят, даже если листочки померзнут, то в течение сезона отрастут новые побеги. Если лето будет хорошим, все успеет вырасти, – надеется Мария Алексеевна.

По словам начальника отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми Ольги Лысенковой, в этом году в сравнении с прошлым годом вегетация начнется позднее. Природа еще не проснулась, основная масса растений только-только выпустила первые листочки, поэтому серьезных потерь не будет. Не пострадают и морковь, свекла, редис. А вот если посадили лук-севок, его надо было, конечно, прикрыть, но в целом он неплохо переносит заморозки. Тепличные растения – огурцы, помидоры, перцы – требуют особого ухода. После заморозков, конечно, остановятся в росте, но самое главное – не дать им погибнуть. Для этого их нужно было поливать. Когда вода испаряется, она дает тепло, советует Ольга Лысенкова.

Также она посоветовала дачникам: как только восстановится положительная ночная температура воздуха, нужно будет опрыскать растения антистрессовыми препаратами, например, «Эпином» или «Цирконом». Их применяют для того, чтобы помочь растению справиться с последствиями стрессовых ситуаций, то есть ускорить восстановление и заживление, повысить иммунитет и укрепить/восстановить корневую систему. Препараты способствуют более активному усвоению калия и фосфора, препятствуют опаданию завязей и цветов.

Бывало и похуже

«Трибуна» спросила синоптиков ЦГМС: трехдневный обильный снегопад в мае на юге Коми – это аномалия или подобное уже бывало?

– В 2002 году в эти же сроки отмечался снегопад. Тогда, ровно 20 лет назад, высота снежного покрова достигала 20 см (в этом году – 10-15 см). В мае 2002 года до снегопада было теплее, зато похолодание, которое произошло, было более интенсивное и длительное, чем в этом году, – говорит начальник отдела Коми ЦГМС Ирина Горбатова.

В этом году заморозки отмечались в Сыктывкаре и других южных районах – до минус 2 градусов. Но снежный покров защищает всходы от низких температур. Так что огороды (если кто-то успел произвести посадки) благодаря снегу не пострадали. И в целом сельское хозяйство обошлось без ущерба, потому что всходов, активной вегетации еще не было.

– Получается, снег в конце мае – это не такое уж редкое событие?

– В Сыктывкаре снег – не аномальное явление. Мы ведь живем на Севере. К примеру, в 2018 году на стыке мая и июня снег тоже выпадал, устанавливался кратковременный снежный покров.

– Не значит ли это, что еще ожидаются снегопады?

– Такой угрозы нет. Пока регион находится в относительно теплой воздушной массе: в северных районах тепло сохраняется, в южных – идет потепление. В общем, тепло к нам уже возвращается, – подытожила Ирина Горбатова.

Екатерина МАКАРОВА.