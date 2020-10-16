За девять месяцев Коми потеряла 12 миллиардов рублей и теперь на всех парах мчится к финансовой катастрофе

Осень пришла – казна опустела

После трех лет стабильного роста доходной части бюджета Коми наступил резкий спад, и, похоже, это еще только начало грядущей финансовой бури.

По данным налоговиков, за девять месяцев текущего года по сравнению с 2019 годом из Коми сократились поступления в федеральный бюджет на 43 млрд 952 млн рублей, то есть на 38 процентов!

За этот же период в бюджет Коми поступило лишь 54 млрд 279 млн рублей. По сравнению с прошлогодними показателями это меньше на 12 млрд 757 млн рублей (19 процентов). Все идет к тому, что по итогам года доходная часть бюджета упадет на четверть.

Катастрофические показатели стали следствием снижения платежей по налогу на добычу нефти, в том числе в связи с падением мировых цен на энергоносители. Есть и другие факторы – неустойчивость на валютных рынках, снижение деловой и потребительской активности, предоставление налоговых послаблений отдельным секторам экономики из-за пандемии коронавируса и так далее.

Опасный маневр

Но все это покажется цветочками, если будут реализованы планы российского правительства по выводу страны из кризиса. В следующем году планируется снизить размеры страховых платежей для малого бизнеса и подкорректировать порядок сбора налогов с нефтяного сектора. Первый шаг выглядит вполне разумным – именно малый бизнес больше всего страдает из-за карантинных мер (потери бюджета Коми оцениваются в 242 млн рублей). А вот очередной налоговый маневр в «нефтянке», по оценкам специалистов, уменьшит доходную часть бюджета Коми на 7 млрд 569 млн рублей.

Кстати, Совет Федерации на прошлой неделе уже одобрил налоговый маневр.

Экс-сенатор от Коми Дмитрий Шатохин выложил в социальных сетях таблицу по изменениям поступлений в бюджеты регионов в результате корректировки законодательства в части налогов, таможенных платежей и страховых взносов. Коми в числе самых пострадавших. Выше потери только у Ямало-Ненецкого автономного округа (10 млрд 165 млн рублей) и Татарстана (8 млрд 458 млн рублей).

Но если на возможные потери взглянуть через призму наполняемости бюджетов, то картинка вырисовывается для нас просто удручающая. На 2019 год в бюджет ЯНАО закладывался доход в размере более 215 млрд рублей, Татарстана – 237 млрд, а Коми – 84 млрд рублей. То есть сегодня речь идет о том, что Коми в 2021 году может лишиться фактически десятой части своего бюджета!

Это вам не барана резать!

На следующей неделе планируется проведение очередной сессии Госсовета Коми, на которой могут быть рассмотрены вопросы, связанные с урезанием бюджетных расходов. Понятно, что на статьи с социальными обязательствами государства в здравоохранении и образовании никто покушаться не намерен. Скорее всего, могут быть урезаны расходы на инфраструктуру муниципалитетов. Впрочем, им не привыкать изыскивать «копейки» для латания крыш и очистки дорог от снега.

В глазах общественности сокращение расходов на государственное управление – громоздкое и неэффективное – выглядело бы разумным ходом для нового руководителя региона в нынешних условиях. Но выборы уже закончились, заигрывать с народом больше не надо, поэтому чиновников никто «резать» не станет.

Портфелей на всех хватит

Власти не собираются сокращать число «хлебных» должностей. Скорее, наоборот. В этом смысле наглядный пример спешит показать Государственный Совет Коми. Уже заявлено, что число депутатов, работающих на постоянной основе, планируется увеличить с 12 до 15 человек.

Обсуждается создание в структуре парламента новой комиссии, курирующей спорт и здравоохранение. Хотя раньше как-то жили без этой комиссии. Что же изменилось? За пределами Госсовета – ничего, а вот в самом парламенте…

После сентябрьских выборов в стане «единороссов» не все остались довольны распределением портфелей. Тот же экс-министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин ушел из исполнительной власти в депутаты не для того, чтобы остаться без денег, то есть ходить на сессии в статусе рядового депутата. Перед выборами он рассматривался в качестве основного претендента на пост председателя комитета по социальной политике в Госсовете РК, но коллеги отдали эту должность экс-председателю парламента Надежде Дорофеевой. И что теперь делать Илье Семяшкину? Сдать мандат, за который «жилы рвал» на выборах, и опять уйти в органы исполнительной власти?

На сентябрьской сессии депутаты утвердили в должности председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрея Климушева. На следующей неделе могут переиграть назначение, отдав должность Илье Семяшкину, а новую комиссию возглавит как раз Андрей Климушев, который имеет непосредственное отношение к здравоохранению – долгое время работал старшим фельдшером скорой помощи в Усть-Вымском районе.

Очевидно, что в свете драматических событий, связанных с «усушкой» бюджета, новый глава Коми Владимир Уйба занял капитанский мостик на тонущем корабле. Ему предстоит как-то выходить из шторма – определять ориентиры в экономике и решать вопросы дефицита бюджета. Надеемся, что он отдает себе отчет в том, что если депутаты все-таки примут решение об увеличении расходов на самих себя, то он также будет нести за это ответственность.

Сергей МОРОХИН.