За год банкротам списали 24 миллиона

По сообщению федеральной налоговой службы региона, за 2018 год в республиканское управление ведомства поступило более 260 заявлений на банкротство.

У 47 граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, после завершения процедуры реализации имущества списали более 24 миллионов рублей налоговой задолженности. Всего по состоянию на 1 января 2019 года в процедуре банкротства находилось 274 гражданина и индивидуального предпринимателя. Общая сумма задолженности этих лиц составила более 300 миллионов рублей.

В налоговом управлении считают, что банкротство – это механизм нахождения компромисса между должником и его кредиторами, а не способ избавления от накопленных долгов. Чаще всего добросовестным гражданам, которых признали банкротами, стремящимся исполнять свои обязательства, но испытывающим в этом объективные затруднения, списывают долги по банковским кредитам, налоговым платежам, выплатам в Пенсионный фонд, услугам ЖКХ, штрафам в ГИБДД.