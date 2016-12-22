За год уехало 35 тысяч жителей Коми

Население республики в уходящем году снизится на пять тысяч человек. По данным Комистата, на 1 ноября в регионе проживало 852,2 тысячи человек.

Главная причина уменьшения численности — миграционный отток. С начала года из республики уехали или сменили место жительства внутри региона 35 тысяч человек, приехали в Коми или переселились — около 30 тысяч. Миграционные потери составили 5402 человека.

В другие регионы в этом году уехало 18 тысяч человек (приехало 11,8 тысячи), за границу переселились 838 человек, а вот приехало из-за рубежа 1550. Миграционные связи со странами СНГ определялись в основном обменом с Украиной, Азербайджаном и Арменией (соответственно 48, 18 и 7 процентов миграционного обмена). В страны дальнего зарубежья уехало 78 человек, прибыло оттуда — 43.