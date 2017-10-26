За грехи родителей расплачиваются дети

Среди воспитанников сыктывкарского педагога Александра Чуднова немало сирот, бывших и нынешних учеников агрошколы-интерната имени Католикова. Они уже повзрослели, но сохранили дружбу и постоянно приходят к человеку, которому доверяют.

14 июля с.г. «Трибуна» опубликовала статью «Сирот поставили на счетчик», в которой Александр Петрович рассказал, как с банковских карт сирот начали списывать деньги. А на этих картах — стипендии, пособия, пенсии. Оказалось, что деньги с их карт снимают, чтобы погасить… чужие долги.

Куда податься?

На днях в Сыктывкаре состоялся открытый форум, посвященный защите прав детей-сирот. Были чиновники, люди в погонах, журналисты. Вот только самых заинтересованных людей — сирот, их педагогов — на нем не оказалось.

— Я об этом не знал, — говорит Чуднов. — Спрашивал у двух директоров детских домов Сыктывкара — Зои Вахниной и Любови Витенковой — приглашали ли их. Оказалось, нет. А жаль. Им-то было что сказать!

Речь на форуме шла, в частности, об обеспечении детей-сирот жильем. Ведь многие воспитанники, выйдя из стен детдома, не знают, куда пойти. Своего жилья нет, надо стоять в очереди не один год. По закону, за сиротами сохраняется жилплощадь. Но жить под одной крышей с пьющими родителями, давно ставшими чужими людьми, многие сироты не могут и не хотят.

— Ко мне часто обращаются такие ребята. Недавно, например, приходили Саша Ф. и Николай С. Есть списки очередников-сирот, но туда попали не все. Почему — не знаю. Да, интернаты ставят сирот на учет. Но очередь практически не движется. Чтобы дело «тронулось», сирота должен подать в суд, получить решение о первоочередном выделении жилья. Но и с решением на руках надо долго ждать! — рассуждает Чуднов.

«День сурка»

«Трибуна» уже рассказывала о мытарствах двоих парней-сирот. С их карт списали деньги за долги родителей по ЖКУ. У одного из них — 40 тысяч рублей за год. Но и в этом году на сайте судебных приставов он снова значится должником. А все потому, что парень прописан в малосемейке, где обитает его биологическая мать. Формально за сиротой закреплены несколько «квадратов». Однако «мать», которую он не видел много лет, пьянствует, бродяжничает, нигде не работает. Жить с ней в одной комнате молодой человек наотрез отказывается.

Сироты, про которых рассказал Чуднов, учились в колледже, жили в общежитии. Но во время каникул общежитие закрывают на ремонт. Сирот тоже «попросили». А куда им деться? Снять угол они не могут, даже на еду у них денег нет. Все списали с карточек. Хотя пенсии, социальные выплаты не имели права трогать.

— Я их тогда посылал в Министерство образования. Там им посоветовали обратиться… в суд. Правда, «пожалели»: выселение отсрочили на 5 дней, — продолжает Чуднов.

Парни пришли к «дяде Саше» — так они называют Александра Петровича. Он и подкармливает, и на какое-то время «угол» для них найдет.

— Ну не выгонять же их! — говорит педагог. — Неужели я, когда сяду завтракать, смогу сам кусок съесть, зная, что они ничего не ели?

История многих такова. Когда детдомовцу негде жить, он поступает в любое учебное заведение. Это и крыша над головой, и стипендия. Закончил учебу — ему дают «подъемные».

Отучился — иди, дальше твоя судьба никому не интересна. Но из общежития надо съехать, а работу парень найти не может. Где же ему жить, на что снимать жилье? Он снова идет учиться — уже в другой колледж. Но после его окончания «подъемных» уже не полагается. И опять все повторяется как в фильме «День сурка» — денег нет, жилья нет, работы не найти. Один из воспитанников Чуднова недавно приходил – отучился, в армии отслужил. А дальше? Его нигде никто не ждет. Ни жилья, ни копья.

Стена равнодушия

Конечно, управляющие компании подают в суд на родителей-должников. Но с алкоголиков взять нечего. Зато в квартире могут быть прописаны давным-давно не живущие там дети. Многих изъяли из семей еще в младенческом возрасте, выросли они в детдоме. Сегодня у них на счетах есть деньги — вот их и списывают за чужие долги!

Причем долги, накопленные горе-родителями, списывают не только «управляшки», но и энергетические, тепловые компании. Иски в суд идут пачками. А есть еще взносы по капремонту…

А. Чуднов попытался помочь вернуть деньги одному из парней-сирот. Оказалось, это очень трудно. Сначала надо добиться отмены судебного приказа. Потом необходимо определение мирового судьи о повороте исполнения решения суда. Затем «ограбленному» сироте должны дать на руки исполнительный лист, по которому судебные приставы начнут процедуру возврата денег.

Но никому из сирот денег пока не вернули, говорит Чуднов. Надо ждать. Сколько — неясно.

Одолеть такой судебно-правовой марафон может не всякий взрослый и образованный человек.

— Люди, которые пишут законы, рассчитывают на то, что понимать и выполнять их может здоровый грамотный человек. Но среди моих воспитанников есть люди с психическими отклонениями, есть аутисты. Вот недавно один парень пошел в город и в центре заблудился. Звонит мне: «Я стою возле пожарной каланчи. Не знаю, куда идти…» Вы думаете, такой сможет что-то сам сделать? А помочь им никто не берется…

Людмила КУДРЯШОВА.