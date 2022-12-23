В социально-экономической сфере региона в 2022 году нет ни одного светлого пятна. И при этом за очевидный бардак вообще никто из чиновников не несет никакой ответственности.

На раздаче

Как все-таки резко меняется ситуация в коридорах власти. Еще несколько лет назад экс-глава Коми Сергей Гапликов и экс-министр финансов Галина Рубцова в своих выступлениях перед народом не скрывали радости от полученных финансовых показателей. Да, значительная часть собираемых в Коми налогов уходит в федеральный бюджет, но денег и нам хватит, читалось тогда на торжествующих лицах чиновников.

Еще недавно Сергею Гапликову и его «правой руке» Михаилу Порядину казалось, что они уверенно рулят финансовыми потоками. Как говорил классик, людям часто кажется, будто они чем-то управляют. А потом вдруг не могут управиться даже с собственной судьбой. Теперь господин Порядин, увы, находится в камере следственного изолятора, а г-ну Гапликову пришлось с позором

уехать из Коми. Он так и не реализовал ни одного своего амбициозного проекта.

Что же касается Галины Рубцовой, то она была, пожалуй, самым толковым министром в кабмине Коми. Но как раз толковые-то оказались и не нужны при новом губернаторе – Владимире Уйбе. Нынче в коридорах власти востребованы только послушные и лояльные.

Бюджетные тайны

Сегодня информация о сборе налогов и вовсе превратилась в некую тайну, дабы не раздражать людей. Из региона в федеральный бюджет уходит уже не две трети собираемых здесь налогов, а гораздо больше. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Простому народу трудно понять, почему при стабильном росте бюджетных доходов жизнь становится хуже и беспросветнее. Разваливается дорожная инфраструктура, закрываются социальные объекты, разрастаются бедность и безработица.

Кто виноват, скажи-ка, брат?

Федеральный центр «полной ложкой» забирает средства из регионов. Но винить во всем Москву нельзя. Сложившаяся в стране финансовая система не снимает прямой вины с республиканских чиновников, которые не в состоянии наладить более-менее эффективную работу с региональными бюджетными ресурсами.

А в результате наша республика показывает удивительные финансовые результаты, которые пока еще предоставляет Контрольно-счетная палата (КСП) Республики Коми.

Согласно отчету КСП за девять месяцев 2022 года, буквально по всем направлениям мы видим провальные показатели.

А говорим, что денег не хватает…

По состоянию на 1 ноября 2022 года неисполненные расходы республиканского бюджета составили 32 млрд 460 млн рублей. Расходная часть бюджета была выполнена лишь на 72,8 процента от планового значения – 119 млрд 294 млн рублей.

Госпрограмма «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» исполнена на 50,7 процента, «Развитие экономики и промышленности» – на 48,8, «Информационное общество» – на 45,4, «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» – на 36,2 процента.

Куда ни кинь, всюду клин

Федеральный центр, по идее, держит на особом контроле выполнение национальных проектов, но и здесь у нас все пущено на самотек. В Коми в рамках нацпроекта «Здравоохранение» объем расходов составил 46 процентов. Нацпроект «Демография» – 35, «Малое и среднее предпринимательство» – 23, «Жилье и городская среда» – 6 процентов от плана.

Полностью отсутствуют расходы по проектам «Производительность труда» и «Международная кооперация». Спрашивается: чем чиновники на «жирных» зарплатах весь год занимались?

Из 7,4 млрд рублей, запланированных на адресные инвестиционные программы по строительству капитальных объектов, расходы составили всего 3,4 млрд рублей. Так и не началось строительство распределительного газопровода в Кожве (Печорский район), обустройство водохранилища в Микуни (Усть-Вымский район).

Судя по отчету КСП, полностью отсутствуют расходы на прокладку трубопроводов для питьевой воды в Жешарте (Усть-Вымский район), мостов через реки Лыжа (Усинский район) и Лун-Вож (Княжпогостский район). Не будут сданы в срок физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицко-Печорске, детский садик в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит, социально-культурный центр в Пажге (Сыктывдинский район) и другие объекты.

Самое плохое заключается в том, что на ряд объектов были предоставлены субсидии из федерального бюджета. А поскольку деньги не освоены, могут последовать штрафные санкции. То есть регион не только недополучит деньги из Центра, а еще и заплатит из собственной казны.

Спрашивается: как при таком отношении к федеральным средствам можно будет в будущем вести серьезные переговоры о привлечении инвестиций?

Спросите у губернатора

Начальство разного калибра любит порассуждать о важности решения проблем ветхого и аварийного жилья. А что мы имеем на деле? Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполнены в сумме 196 млн рублей. То есть всего на 6 процентов от планового значения! Причем основная доля средств предусмотрена на реализацию этапа 2022 года со сроком реализации этапа до 31 декабря 2023 года. Очевидно, что решать проблему придется как обычно – авральным методом. Но только это будет уже не решение важной социальной проблемы, а банальное осваивание средств.

В отчете Контрольно-счетной палаты РК ничего не говорится о низкой исполнительской дисциплине. Надеемся, что об этом главе Коми Владимиру Уйбе напомнят депутаты Госсовета Коми. Как и положено народным избранникам, они потребуют объяснений от губернатора: как же он допустил, что казенные средства расходуются столь бездарным образом?

Сергей ПАВЛОВ.