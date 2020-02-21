На прошлой неделе состоялся XII съезд коми народа. Подготовка к нему напоминала события весны 1991 года, когда состоялся первый съезд «Коми войтыр». То была весна надежд и бурных политических событий.

Нынешний форум проходил в промозглом феврале, в засыпанной снегом столице республики, от былого суверенитета которой уже фактически ничего не осталось. Тем не менее, обстановка накануне съезда была напряженной. Произошел пусть слабый, но всплеск гражданской активности. Поэтому в театр в тот день попали далеко не все желающие. Делегаты проходили мимо пикета гражданских активистов, считающих, что власти намерены провести съезд по своим лекалам, а всех недовольных «загнать в стойло». И эти опасения подтвердились.

«Осенний марафон»

В последние годы районные и городские конференции «Коми войтыр» проходили довольно однообразно: сначала доклад, потом концерт. Тут важно не перепутать последовательность. Если концерт сделать первым, делегаты разбегутся, не выслушав занудных отчетов «о проделанной работе».

Однако осенью в этой атмосфере, где клубные крысы дохнут от скуки, появилась свежая струя. Вдруг откуда-то взялись молодые, дерзкие активисты, такие как Николай Удоратин – представители организации «Доръям асьнымэс» («Защитим себя»). Новая генерация коми общественников заявила о реальных проблемах, в том числе вокруг Шиеса, ставшего символом народных протестов.

Активисты «Доръям асьнымэс» начали выдвигаться в качестве делегатов и громко заявили о себе на столичной конференции «Коми войтыр». Ожидалось, что на съезде им удастся дать бой провластным функционерам этой организации.

Однако власть тоже времени не теряла. Впервые за последние годы чиновники тщательно готовились к общественному форуму.

При чем тут ненцы?

Первым на съезде выступил глава Коми Сергей Гапликов. Он сделал акцент на актуальной сегодня теме — демографии региона. В решении этой проблемы должен помочь «материнский капитал». Наверху, видимо, считается, что, получив за первенца «бонус» в 150 тысяч рублей (хватит на детскую коляску, кроватку и памперсы), матери начнут рожать с небывалым доселе энтузиазмом. Хотя на самом деле нужны жизненные перспективы, рабочие места с достойной зарплатой, поликлиники и больницы с квалифицированным персоналом, учебные заведения, где дети смогут получить знания, а не только диплом. Со всем этим сегодня в Коми туговато. Поэтому и рождаемость в республике падает, а отток населения за пределы региона только усиливается.

У губернатора не очень-то получилось «завести» публику с помощью «материнского капитала». Тогда он стал выкладывать другие «козыри», в том числе — миллиард рублей на автодорогу Айкино – Кослан. Эти деньги, по его словам, выделяет правительство. Не услышав аплодисментов, Сергей Гапликов вслух удивился, что зал ведет себя пассивно. В ответ делегаты похлопали губернатору.

Следует отметить, что речь не идет о строительстве новой дороги, а только о том, чтобы отремонтировать 13-километровый участок «Вожский – Мозындор». Как таковой автотрассы Айкино – Кослан отродясь не было. Есть зимник, который с позволения дорожников не перекрывается в летнее время. Так что Удорский район, сопоставимый по площади с Голландией и Бельгией, по-прежнему не будет иметь устойчивой транспортной связи с «большой землей». Построить дорогу почти в 200 километров не смогли даже в советское время, а сейчас – тем более.

Напористому Сергею Гапликову все же удалось сорвать аплодисменты и доброжелательные улыбки многих делегатов. Чего не скажешь о спикере Госсовета Надежде Дорофеевой. Ей достались лишь жидкие до неприличия, разрозненные хлопки. Да и само выступление спикера многих озадачило.

Начала госпожа Дорофеева хорошо – рассказала о том, что парламентарии Северо-Запада выступили с инициативой о расширении социальных гарантий для жителей Воркуты. Но тут же уточнила: это касается только представителей малочисленных коренных народов Севера. То есть на льготы могут рассчитывать не все жители Воркуты, а лишь ненцы в количестве 53-х семей.

Делегаты недоуменно перешептывались: «Какие ненцы? При чем тут ненцы?»

А это, напоминаем, был съезд коми народа, а не конференция «Единой России».

Без интриги

Среди материалов, которые делегатам раздали перед съездом, была и официальная газета «Коми му» с огромным портретом на первой странице и.о. председателя «Коми войтыр» Алексея Габова. Видимо, то была своего рода «методичка», чтобы участники съезда случайно не перепутали своего лидера с другим человеком и точно знали, за кого им надо голосовать.

В то же время пачка газеты «Веськыда сернитам» («Поговорим откровенно») неожиданно исчезла из театрального фойе. Так что «поговорить откровенно» с делегатами у оппозиционной газеты не получилось. Не получилось и какой-либо интриги при выборах руководства нацдвижения.

Ожидалось, что конкуренцию Алексею Габову за председательский «портфель» составит ижемец Николай Братенков. «Мятежный» Братенков, выйдя на трибуну съезда, попытался изложить программу действий «Доръям асьнымэс» (она была опубликована в той самой газете, которую выкрали из фойе). Однако делегату не дали этого сделать. И он, крепко осерчав, снял свою кандидатуру.

В итоге осталось два претендента – тот, чья фотография красовалась в «Коми му», и Алексей Рассыхаев, последние четыре года возглавлявший сыктывкарский филиал «Коми войтыр».

Выбрать одного из двух – задача непростая, но делегаты с ней справились. Победил, естественно, Алексей Габов.

Кстати, все делегаты были рассажены в зале не по своим делегациям, как обычно, а по алфавиту. Это мешало оппозиции координировать свои действия. Зато об алфавитном порядке организаторы напрочь «забыли» при оформлении бюллетеней для голосования. В нем «правильные» претенденты заняли первые 11 строчек. Тут уж не ошибешься: отсекай всех, кто расположен ниже! Вроде мелочь, маленькая организационная хитрость – но и это сработало…

«Власть отбирают!»

Насколько нужны все эти скандальные фокусы политтехнологов? Очень даже нужны, ибо это позволяет канализировать энергию активистов в нужное для власти русло. Причем так бывало даже в самые бурные для республики времена.

В 1991 г. делегаты первого съезда коми народа решительно выступали за революционные преобразования, обсуждались детали создания своей национальной армии(?!), охраны границ, выпуск своих «шайтов», которые должны были потеснить рубль. В начале 90-х суверенитет Коми рассматривался как почти свершившийся факт.

Лидеры нового национального движения в то время были дерзкими, решительными. А наиболее яркой фигурой тогда считался Валерий Марков.

При выступлении упомянутого выше Николая Удоратина из «Доръям асьнымэс» сразу же вспоминается Валерий Марков образца начала 90-х. А сегодня Валерий Петрович выглядит совсем другим человеком – осторожным, с потухшим взором…

Драматично проходил и второй (чрезвычайный) съезд коми народа. Это было в конце ноября 1991 года, незадолго до распада СССР. Председатель Верховного Совета Коми АССР Юрий Спиридонов находился в отъезде, что делегаты восприняли как неуважение к национальному форуму. Тут же съездом была принята резолюция о недоверии, о которой мигом узнали в Кремле: «Ты тут разгуливаешь по Москве, а у тебя власть отбирают!» Через четыре часа Юрий Алексеевич был уже в Сыктывкаре, внимательно слушал выступления делегатов.

«Кащеева игла»

После того съезда Юрий Спиридонов уже не упускал из виду деятельность коми национального движения. Видимо, понял, что оно сродни той сказочной «кащеевой игле», которая может погубить любого руководителя в национальной республике.

Вскоре у «Комитета возрождения коми народа» (с 1998 года – МОД «Коми войтыр») появились свои кабинеты на первом этаже Госсовета Коми. Со временем бывшие оппозиционеры комфортно встроились в систему исполнительной и законодательной власти, а сама организация впредь не выдвигала уже каких-либо политических лозунгов. Все это сейчас принято называть налаживанием «конструктивного диалога».

Тот же Валерий Марков теперь хоть формально и отошел от руководства «Коми войтыр», но по-прежнему на виду, занимает пост сенатора. Для таких, как он, было предложено создать Совет старейшин с большими полномочиями.

Это еще не конец

В 90-е годы национальному движению удалось добиться одной существенной преференции. Общественная организация «Коми войтыр» в соответствии с Конституцией республики наделена правом законодательной инициативы. Однако им она ни разу не воспользовалась, да и не воспользуется в обозримом будущем. Нынешним руководителям региона удалось «не расплескать» наследие Юрия Спиридонова: «Коми войтыр» по-прежнему остается организацией, встроенной в систему власти.

Хотя что-то все же меняется. Делегаты конференции совершенно неожиданно поддержали заявление в адрес президента России Владимира Путина по ситуации вокруг Шиеса. Отчасти этот шаг можно назвать запоздалым и даже бесполезным, поскольку гарант Конституции еще к прошлому сентябрю обещал, что будет внесена какая-то ясность по поводу возможного обустройства помойки для московского мусора (правда, воз и ныне там). Тем не менее, это заявление можно расценивать как важное событие.

Что касается лидеров «Доръям асьнымэс», пытавшихся всколыхнуть национальное движение, то они не собираются сдаваться: проигран бой, а не битва. Отчасти они попробуют взять реванш на сентябрьских выборах в муниципальные советы и Госсовет Коми.

Сергей МОРОХИН.