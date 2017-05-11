За леща получишь!

Рыбакам-нарушителям грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, конфискация лодок и орудий лова.

В связи с началом нерестового периода в Коми вступают в силу ограничения на рыбную ловлю. В частности, на нерестилищах леща в бассейнах рек Вычегда и Луза (с 20 мая по 20 июня), Печора и Мезень (с 10 июня по 10 июля).

С момента растопления льда и на 20 дней запрещается ловить сетями рыбу в бассейнах Вычегды, Лузы и Летки.