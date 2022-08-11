За «липовые» медосмотры (Криминал от 12 августа)

Вступил в силу приговор директору ухтинского медцентра, осужденной за мошенничество при проведении медосмотров, сообщает прокуратура Коми.

Судом установлено, что 54-летняя ухтинка, будучи директором медицинского центра, заключала договоры с ухтинскими детскими садами и школами на оказание услуг по проведению периодических медосмотров. При этом в медцентре отсутствовали врачи-специалисты, входящие в перечень обязательных при прохождении медицинских осмотров. Кроме того, у центра не имелось заключенных договоров с лабораториями, куда полагалось направлять материалы для проведения исследований. Суд приговорил экс-директора к 1,5 годам колонии общего режима.

С витрины исчезла камера

Как сообщает МВД по Коми, в полицию Сыктывкара обратились представители магазина по продаже бытовой техники и электроники. В ходе сверки товара выяснилось, что с витрины торгового зала исчезла веб-камера и блок питания для персонального компьютера стоимостью порядка 11 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения за несколько дней и выяснили, что хищение совершил молодой человек. Похитителем оказался 27-летний сыктывкарец. Задержанный пояснил, что украл имущество с целью продажи, так как нуждался в деньгах.

Трагедия в Веселовке

В поселке Веселовка Корткеросского района убили мужчину. В СУ СКР по Коми подтвердили информацию, подозреваемый задержан, сообщает БНК.

По данным регионального ведомства, 9 августа в квартире дома по улице Советской в Веселовке поссорились 42-летний и 62-летний собутыльники. Подозреваемый нанес множество ударов руками по голове и телу пожилого потерпевшего и дважды ударил ножом в область шеи. От полученных повреждений 62-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Скончался после работы

На «Птицефабрике Зеленецкой» выясняют причины смерти работника.

5 августа один из работников фабрики закончил работу, переоделся и направился в сторону проходной. Позже на территории предприятия было обнаружено его тело без признаков жизни. Приехавшие на вызов медики скорой помощи констатировали смерть. Проводится расследование.

Оставили под домашним арестом

Сыктывкарский городской суд продлил меру пресечения бывшему генеральному директору АО «Коми тепловая компания» Дмитрию Макарову.

Как сообщает пресс-служба суда, фигурант «дела коммунальщиков», которого обвиняют в присвоении вверенного имущества, совершенного с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере, останется под домашним арестом до 14 октября.