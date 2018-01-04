За один день федеральный министр получает больше, чем рядовой россиянин за полгода

Накануне Нового года Минфин впервые раскрыл данные о зарплатах большинства федеральных министров.

Как отмечает РБК со ссылкой на данные Минфина, самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн руб. в месяц. Среднемесячная зарплата министра экономического развития составляла 1,27 млн — в то время должность занимал недавно осужденный за взятку Алексей Улюкаев. Ежемесячная зарплата министра энергетики Александра Новака была на уровне 1,16 млн рублей, 954 тысячи рублей получал глава МЧС Владимир Пучков, чуть меньше — 921 тысячу рублей — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. У министров юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования ежемесячная зарплата составляла от 497 до 634 тыс. рублей.

Самые маленькие зарплаты были у глав Минстроя и Минсельхоза — Михаил Мень получал в 2016 году 443 тысячи рублей, Александр Ткачев — 451 тысячу рублей. Данных о зарплатах в Минобороны, МВД, ФСБ и СВР нет.

В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались. При этом ведомствам было разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям, чтобы обеспечить дополнительные выплаты штатным работникам.

Средняя зарплата депутата Госдумы составила 420 тыс. руб., сенаторов Совета Федерации — 385 тыс. руб.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 115,7 тыс. рублей, что на 4% больше, чем годом ранее.

Средняя зарплата в Администрации президента составляла 219 тыс. рублей, в аппарате правительства — 228 тыс. рублей, в МИДе — 147 тыс. рублей, в МЧС — 137 тыс. рублей, отмечается в материалах Росстата.

При этом среди федеральных ведомств самый маленький размер средней зарплаты отмечен у сотрудников Федерального агентства по делам молодежи (58 тыс. руб.), Федерального агентства по недропользованию (57 тыс. руб.), Федерального агентства по делам национальностей (53 тыс. рублей).

Средняя зарплата сотрудников Генпрокуратуры, по данным Росстата, составляла в 2016 году порядка 84 тыс. рублей, Следственного комитета — 57,6 тыс. рублей.

Зарплаты президента и премьер-министра официально не публикуются. Согласно официальной декларации, Владимир Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Совокупный доход премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн руб.

Минфин также опубликовал данные о командировочных расходах и тратах на содержание служебных автомобилей.

Дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства: в зарубежных поездках их суточные составляют 270 тыс. руб., еще 700 тыс. рублей выделяется на проезд и проживание.

Расходы на эти цели сотрудников МИДа намного скромнее — в зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки, а на их проживание выделяется 52 тыс. руб.

В середине декабря этого года президент подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы: с 1 января 2018 года их оклады увеличатся на 4%. Зарплата чиновников, занятых на федеральной гражданской госслужбе, не индексировалась с 2013 года, когда она была повышена на 5,5%.

Отметим, что по данным Росстата, средняя зарплата по стране в 2016 году составляла 36,7 тыс. рублей. В Коми — официально около 43 тысяч.

Впрочем, довольно скоро с сайта Минфина данные о министерских зарплатах были удалены. Вероятно, чтобы не нервировать понапрасну россиян. Живущему на МРОТ россиянину (9489 руб. с нового года) нужно работать 182 дня, чтобы заработать дневную (!)

зарплату министра финансов РФ.

Говорят, в одном из министерств сравнили публикацию данных о зарплате с диверсией. Недавно Госдума разрешила засекретить доходы президента, членов правительства, депутатов и других важных персон, находящихся под охраной ФСО (подчеркнем — доходы. Зарплата – лишь часть доходов). По мнению Владимира Жириновского, делается это для спокойствия граждан.

Согласно данным Минфина, Антон Силуанов получает 1 730 000 руб. в месяц. При этом зарплата — это лишь 22% доходов министра, ведь за прошлый год он заработал 95,4 млн руб., т.е. примерно по 8 000 000 в месяц. Как хорошо, когда министр финансов страны умеет зарабатывать деньги! Жалко, что его успехи не распространяются за пределы личного банковского счета.