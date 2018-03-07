За одним столом собрались активисты, еще недавно считавшие друг друга заклятыми врагами

3 марта в Сыктывкаре прошло первое Общереспубликанское собрание общественности (ОСО). В уютном кафе собралось около пятидесяти активистов из разных городов и районов — от Усть-Цильмы до Лоймы.

На самом деле такое собрание нельзя назвать «первым». Попытку объединить бастующих шахтеров, возмущенных профессоров и безработных лесозаготовителей сыктывкарские «демократы» предпринимали еще в августе 1991 года. Новую организацию назвали РАДО — республиканская ассоциация демократических организаций.

Тогда, на волне энтузиазма после провала антиконституционного путча, возбужденные активисты не сумели найти ни одной общей позиции, кроме лозунга: «Долой Спиридонова!» (будущего главу республики заподозрили в том, что он поддерживал путчистов). Поэтому та конференция РАДО оказалась первой и последней.

Трудно понять, что сегодня заставило сесть за один стол экс-лидера «Рубежа Севера» (организация запрещена в России) Алексея Колегова и лидеров общества «Мемориал», признанного «иностранным агентом». Еще относительно недавно «колеговцы» срывали мероприятия «иностранных агентов», а самого Игоря Сажина (он выступил модератором нынешнего собрания) поливали кетчупом. Есть все основания полагать, что местным националистам в то время покровительствовали чиновники Желтого дома.

Правда, потом, когда Колегова и его соратников все же посадили в тюрьму, «иностранные агенты» навещали там своего идейного противника. А самый известный «агент» Леонид Зильберг даже объявил Алексея Колегова «узником совести». За что последний выразил на собрании публичную благодарность.

Столь разных людей, вероятно, объединило стремление хоть как-то оживить общественную жизнь региона. Самая крупная и серьезная группа общественников была представлена на форуме лидером старейшей в Коми экологической организации «Комитет спасения Печоры» (КСП) Николаем Братенковым, приехавшим из Ижмы. Понятно, что экологов в первую очередь волнуют вопросы, связанные с авариями на нефтепроводах. Остальные участники форума говорили и о других, общих для России проблемах — о падении экономики, о гибнущей деревне, о правах человека, свободе слова и т.д. Например, руководитель общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина рассказала о проблемах в образовании, связанных с детьми, имеющими особенности в развитии.

Участники форума постановили учредить общее собрание общественности как постоянно действующий орган и создать организационную группу, в которую вошли 40 человек. На момент написания статьи группа пока так и не выработала общей Резолюции.

Виталий ШАХОВ.