25 апреля с.г. в Сыктывкаре на ул. Кутузова, 5 торжественно открыли новый флагманский центр «Мои Документы». С этим событием сотрудников МФЦ поздравила зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Как тогда отметила Эльмира Ахмеева, помещение приобретено при поддержке главы Республики Коми Владимира Уйбы. Новый МФЦ является главным в регионе: в нем расположился не только центр для приема посетителей, но также руководство ГАУ РК «МФЦ» и подразделения для обеспечения деятельности многофункциональных центров по всей республике.

«Вместе мы старались создать комфортные условия как для работников, так и для посетителей, – отметила г-жа Ахмеева. – Это самый крупный многофункциональный центр в Республике Коми: общая площадь помещений составляет более 1500 кв.м. Большое количество окон для приема документов, новое оборудование, удобная мебель, свежий ремонт, бесплатный wi-fi, детская комната с сухим бассейном, кофе-зона, подъемник для людей с ограниченными возможностями и даже фото-зона для красивых снимков – здесь сделано все для того, чтобы процесс получения услуг был максимально комфортным и приятным».

«Молчите или увольняйтесь»

Однако «комфортные условия» на новом месте ощутили не все. Как рассказали «Трибуне» сотрудники МФЦ, в начале апреля 2022 года они переехали в помещение, где до сих пор не закончен ремонт.

– Часть сотрудников работала на ул. Горького, 2/1, а 8 апреля мы переехали на Кутузова, 5. На тот момент новое здание, которое торжественно открывали 25 апреля, не было введено в эксплуатацию: не включена система по противопожарной безопасности, вентиляционная система, не было отопления, а ремонт идет до сих пор. На открытие центра приглашали журналистов, но им показали только хорошее. Все работы закончены в кабинете директора, его замов, в бухгалтерии, в кабинетах делопроизводителей. Презентабельны и окошечки, где принимают посетителей. А вот сотрудники правового отдела, отдела кадров, работники территориальных отделов, обработчики документов, одел регионального развития, техническая поддержка, ЦТО (центр телефонного обслуживания), которые сидят в пристройке, вынуждены работать в холодных помещениях, потому что там пока нет отопления. Кондиционеры установлены не во всех кабинетах. А некоторые кабинеты глухие – без окон. Они обшиты пластиком, который сильно воняет. И даже не проветрить. Постоянно красят, постоянно работает дрель, стучат – в общем, невозможно работать. Некоторые сотрудники уже сидят на антигистаминных препаратах, потому что у них аллергия. А сегодня в коридоре разобрали пол, сняли новую плитку, – рассказали сотрудники МФЦ.

По их словам, когда они начали писать жалобы в различные инстанции о том, что работают в помещениях, не соответствующих санитарным нормам, руководство стало их наказывать рублем. «Советовали» либо молчать, либо увольняться. После таких «советов» многие смирились. Даже те сотрудники, которые обратились в «Трибуну», попросили не называть фамилии в газете – боятся потерять работу.

– Надеемся, что прокуратура, трудинспекция, Роспотребнадзор все же проверят, в каких условиях мы вынуждены работать. Уйти на «удаленку» до тех пор, пока ремонтные работы не закончатся, мы не можем. Потому что некоторую работу нужно проводить в офисе, взаимодействуя со всеми отделами. МФЦ – это целая система, – говорят они.

«Это мелочи»

«Трибуна» спросила и.о. директора МФЦ Сергея Яковлева: «Почему сотрудники переехали в недостроенное помещение и когда закончится ремонт?»

– У вас неактуальная информация. Ремонт у нас закончен, а подрядчик устраняет замечания, которые ему были предъявлены по контракту. Они касаются не внутренних работ, а наружных. Подрядчик доделывает крышу, подключает вентиляцию. И до конца недели планирует закончить. Внутри здания все работы завершены, и люди работают. Сейчас мы планируем проводить аттестацию рабочих мест. У меня пока нет замечаний по внутренним помещениям.

– А как же разобранный пол в коридоре?

– Там четыре плитки начали скрипеть, поэтому их сняли. Это мелочи. Сейчас снова уложат на место, и все.

– Сергей Анатольевич, ваши сотрудники сообщили нам, что всех жалобщиков наказываете рублем и даже грозитесь их уволить. Это правда?

– Это вообще голословное обвинение. У нас нет цели третировать своих работников.

Екатерина МАКАРОВА.