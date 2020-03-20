На днях «Трибуна» получила письмо жителей поселка Студенец Усть-Вымского района. Ниже мы публикуем его с некоторыми сокращениями.

«Про наш дом для переселенцев, построенный на главной улице поселка Студенец, писали СМИ: он был как эталон для подражания. Еще бы: кирпичное здание, возведенное в рамках четвертого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья, полностью благоустроенное, расположенное рядом с трассой Сыктывкар-Ухта. Сразу после сдачи в эксплуатацию здесь побывал глава республики, которому счастливые новоселы выразили благодарность за возможность жить с удобствами и комфортом».

Увы, рано радовались. Дом, построенный сыктывкарской компанией ООО «Медиал-Полимер» в короткие сроки, оказался богат на «сюрпризы». Как сообщали СМИ, каждая квартира имеет индивидуальное газовое отопление, водоснабжение выполнено из придомовой скважины с качественной питьевой водой. Вскоре скважина дала сбой: сегодня вода, поступающая в дом, похожа на кофейную массу, которая выводит из строя отопительные котлы и забивает сантехнические приборы.

Возникла и проблема с канализацией. Дело в том, что в поселке нет коллектора, стоки из дома собираются в емкость, проще говоря — в большой выгреб, который нужно регулярно опорожнять. При переполнении стоки «возвращаются» в квартиры…

В трех квартирах из-за плохой воды вышли из строя нагревательные котлы. Зимой вся система отопления разморозится. Ситуация усугубляется тем, что полы на первом этаже отошли от стен на пару сантиметров и практически провалились, из-под здания сильно дует, в квартирах холодно.

Месяц назад жители обратились в районную управляющую компанию «Жилсервис» с заявлением об откачке канализации и о массовой протечке кровли. Увы, с тех пор ситуация только ухудшилась, мер не принято и наше жилье превратилось в аварийное».

От редакции. Корреспондент «Трибуны» обратился в «Жилсервис». Диспетчер, выслушав претензии жителей дома, подтвердила, что эти проблемы руководству известны. Однако недоделки, по ее словам, должна устранять компания, которая сдала здание в эксплуатацию. Решать эти вопросы должна поселковая власть, а управляющая компания по договору занимается обслуживанием, но не капремонтом. Тем не менее, диспетчер попросила направить в адрес «Жилсервиса» письмо жильцов. Она заверила, что руководство постарается сделать все зависящее от компании для улучшения положения.