К депутату Госсовета Коми Татьяне Саладиной обратились родственники сосногорца, умершего от ковида. Родственники утверждали, что местный морг потребовал оплатить услуги по дезинфекции трупа. А без оплаты отказывался выдавать тело родне, убитой горем.



По данному факту депутат Т. Саладина отправила запрос в Республиканскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий работников патологоанатомического бюро. На днях в адрес депутата поступил ответ.

Проведенная проверка показала, что выдача тел умерших в период распространения коронавирусной инфекции COV1D-19 производится после проведения обязательного вскрытия, в специальной упаковке и закрытом гробу, который внутри обит клеенкой, на его дно насыпана хлорная известь. В сложившейся ситуации иной вариант выдачи тела законодательством не предусмотрен.

Согласно существующему прейскуранту, услуги «спецупаковка с дезинфекцией и обработкой», «укладка в гроб» выполняются на возмездной основе. Работники морга действовали в соответствии с существующими инструкциями и распоряжениями.

Однако изучив все существующие документы, прокуратура установила, что данные действия осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. А из средств республиканского бюджета предусмотрены субсидии для учреждений здравоохранения на проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В результате получалось, что работа морга по дезинфекции тел умерших от пандемии оплачивалась дважды: из казны государства и кошельков родственников.

Таким образом, по обращению депутата-«справедливоросса» прокуратура установила, что взимание платы за обработку тел умерших от COVID-19, а также за закрытый гроб для захоронения является незаконными. В адрес руководителя ГБУЗ РК «Патологоанатомическое бюро» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, прокуратурой республики в адрес и. о. министра здравоохранения Коми направлена информация о выявленных нарушениях для рассмотрения в порядке ведомственного контроля.

Анатолий ПОЛЬКИН.