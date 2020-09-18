На предвыборной встрече кандадата в депутаты по Лесозаводскому округу Татьяны Саладиной одна из жительниц поселка Седкыркещ рассказала о ситуации с отоплением в квартирах дома №2 по ул. Чайкиной.

На эти две квартиры имеется один печной стояк, к которому присоединяются печи, расположенные на первом и втором этажах. В одной из квартир печь топится без открытия вьюшки, так как весь дым идет по другому дымоходу и не обогревает помещение.

Своды печей обваливаются, жильцы этих квартир 10 лет добиваются от директора управляющей организации ремонта общедомового имущества, каким по закону является печной стояк. В ход идут обычные отговорки: мол, нет кирпича, печника, денег – это звучит как издевательство. Самое обидное для людей в этой ситуации то, что администрация Сыктывкара и поселка, депутаты всех уровней знают о проблеме, но не принимают никаких мер по защите прав обычных граждан.

Это по телевизору с пафосом вещают о том, как Россия заботится о Донбассе, Сирии, других иностранцах. А насущную проблему обычной семьи из какого-то маленького Седкыркеща власти города Сыктывкара не волнуют. И если (не дай-то бог!) там случится пожар, виновными окажутся те самые бедолаги, которые не смогли добиться принятия мер. Проблема в одном: в равнодушии чиновников городской администрации, отсутствии у них чувства сопереживания беде простого человека.

А вот другой пример равнодушия. Дом №31 в местечке Дырнос является аварийным, и без проведения поддерживающего ремонта по укреплению несущих стен зимой от снеговой нагрузки может сложиться как карточный домик. За лето администрация Сыктывкара много чего понаделала в городе, а вот стены дома 31, в котором проживает В. Распутина, так и не укрепила: денег, мол, нет. И теперь гражданка Распутина, проживающая по соседству с ветераном труда, 90-летней труженицей тыла, будут замерзать в своих халупах и просить Господа бога не сыпать на Дырнос много снега, иначе дом завалится. Вот такие жизненные ситуации имеют быть в Сыктывкаре.

Порой кажется, что в таких случаях нужно направлять заявление в Следственный Комитет России о привлечении сотрудников администрации к уголовной ответственности за злоупотребление своими служебными полномочиями и халатность. А по мне — так и привлечь кого- либо по этим обстоятельствам к ответственности как за подготовку к террористическому акту. Иначе не объяснить действия, вернее — бездействие Администрации города по указанным мною обстоятельствам.

Виктор ТОРЛОПОВ, юрист.