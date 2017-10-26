За разбитую бизнесменами дорогу расплатится сельская казна?

На прошлой неделе в редакции «Трибуны» побывал депутат районного Совета Сыктывдинского муниципалитета Рифмир Вагапов. Пришел за помощью, поскольку в своем районе он ее найти не может.

Дело в том, что к депутату постоянно обращаются жители деревень Вилядь, Катыдпом, Чукачой, Ванегрезд. Они жалуются на отвратительное состояние дороги, которую разбивают сорокатонные самосвалы. Большегрузы непрерывным потоком вывозят песок из карьера на берегу Вычегды возле деревни Парчег. Дорожное полотно здесь местами напоминает поле боя после артобстрела. А ведь по этой дороге ежедневно возят в школу детей из окрестных деревень…

Народ против

Рифмир Шакирьянович имеет солидный депутатский стаж, и проблему карьера в Парчеге он поднимал неоднократно. Но в последнее время люди обращаются к нему практически ежедневно. Между тем проблема возникла еще в 2011 году. Вот что написали его избиратели в обращении три года назад (под письмом — более 180 подписей).

«С 2011 года ООО «Спецстроймеханизация плюс» на территории сельского поселения «Зеленец» вблизи деревни Парчег ведет разработку песчаного карьера. Песок возят большегрузными машинами круглогодично, разрушая дорожное полотно. Народ возмущен, что дорога портится. Обращались мы в разные инстанции, но ответа не получили. В деревне Парчег состоялся сход граждан, куда были приглашены руководитель администрации МО МР «Сыктывдинский» О. Лажанев, представители Минприроды и организаций, занятых перевозкой песка. Когда-нибудь карьер иссякнет, арендаторы исчезнут, а народ останется без дороги».

Жители предлагали отобрать у арендатора лицензию на проведение работ, поскольку тот не заботится о дорогах. Чиновники тогда заверили, что меры будут приняты.

Злополучный карьер

Вместе с депутатом Вагаповым и сотрудником администрации Зеленца мы побывали на том самом карьере в Парчеге. Оказалось, что жители как в воду смотрели: арендатор, упомянутый в письме, исчез, а песок здесь больше не добывается. Его здесь только грузят!

Рифмир Вагапов располагает договором аренды земельного участка в Парчеге, где указано, что администрация отдала участок в 10 тысяч квадратных метров земли на берегу Вычегды в пользование некоей жительнице Сыктывкара Н. на пять лет — «для временного складирования грунта». Заметьте: уже не какой-то фирме, а просто частному лицу, с которого наверняка взятки гладки!

Куда и откуда?

За пользование участком нынешняя хозяйка карьера будет платить администрации Сыктывдинского района всего 3699 рублей в год. За пять лет в казну района должно поступить порядка 18 тысяч рублей. Между тем, если заказать по номеру телефона, указанному на кабине КамАЗа, песок для собственных нужд, он обойдется частнику минимум в пять тысяч рублей.

А вывозят песок по той самой дороге, которая ведет через все указанные деревни. Многотонные самосвалы разбивают дорогу вдрызг. Это при том, что там стоит указатель ограничения нагрузки на полотно — 15 тонн.

Мы обошли горы песка вокруг и обнаружили, что к нему идет дорога от реки. Но разработок грунта не обнаружили. По всей вероятности, песок либо был завезен по реке летом, либо его просто подняли земснарядом из воды. Однако узнать, кто вывозит песок и куда, не удалось: водители и экскаваторщик оказались неразговорчивыми. Впрочем, они «люди маленькие»…

Депутат Вагапов считает, что претензии нужно предъявлять к бывшему министру природных ресурсов, а ныне заместителю министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Роману Полшведкину, который не проконтролировал ситуацию.

Каждому — свое…

Вывоз песка — весьма выгодный бизнес. Этот строительный материал востребован и на возведении зданий, и на устройстве дорог. В данном случае кто-то получает большие деньги, платя за аренду копейки.

Кстати, в администрации Зеленца мы узнали, что уже проведен аукцион по проекту ремонта дорожного полотна до Парчега. Ремонтировать, видимо, будут за счет республики, района и даже села Зеленец. А вот те, кто получил барыши от пользования дорогой, окажутся в стороне. То есть одни будут ремонтировать дорогу, другие — ее разбивать.

Р. Вагапов направил в Минпром депутатский запрос, в котором просит в срочном порядке провести проверку условий пользования участком в деревне Парчег. И принять меры. В крайнем случае — перенести полигон для хранения песка куда-нибудь подальше от дороги на Парчег.

Анатолий ПОЛЬКИН.