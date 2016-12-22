За рейдерский захват продолжают расплачиваться тысячи жителей Ухты

В Ухте к работе приступил уже пятый глава за последние годы, а вопрос с водоснабжением в городе так и не решен.

Три года назад (11 декабря 2013 года) приказом Службы республики по тарифам была утверждена производственная программа на 2014 год, согласно которой МУП «Ухтаводоканал» обязали построить водовод диаметром 600 мм протяженностью 4,6 км и стоимостью порядка 60 миллионов рублей. Источником финансирования строительства водовода был определен тариф на питьевую воду. Иначе говоря, горожане вносили средства на эту стройку, оплачивая потребленную воду.



Новый мэр Ухты М. Османов не первый раз обсуждает проблемы «Ухтаводоканала».

Кубометры в рублях

Как говорится, с тех пор немало воды утекло, но «Ухтаводоканал» к стройке не приступал. 16 октября 2015 года «Трибуна» опубликовала статью «Призрачный водопровод», где была изложена ситуация со строительством. В ответ руководство «Ухтаводоканала» обратилось в суд, обвиняя автора и редакцию в распространении сведений, порочащих деловую репутацию.

Суд, рассмотрев дело, истцу отказал. В свою очередь прокуратурой Республики Коми была проведена проверка сведений, изложенных в «Трибуне». В результате установлено, что в состав тарифа на водоснабжение необоснованно включены суммы, фактически не затраченные «Ухтаводоканалом», допущено нарушение законодательства в области водоснабжения, утверждена дефектная производственная программа, приведшая к взиманию с населения необоснованных тарифных платежей.

Служба по тарифам приняла сведения прокурорской проверки к исполнению, в результате чего тариф на воду в 2016 году для потребителей был снижен на 4,84 руб. за один кубометр.

Более того, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что с учетом факта неосвоения организацией средств, заложенных в тариф в сфере водоснабжения на 2015 год на реализацию указанного проекта, службой, в соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования, принято решение об исключении из необходимой валовой выручки МУП «Ухтаводоканал» затрат в размере 16,7 млн рублей на 2016 год.

При этом оставшиеся затраты, ранее учтенные Службой на реализацию данного проекта, будут исключены в последующие периоды регулирования.

Исключены из необходимой валовой выручки (НВВ) ранее утвержденные размеры оплаты на 2016-2018 годы, включая доходы, связанные с нарушением законодательства при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе в результате проверок и мероприятий по контролю.

Приказом № 9/16-т утверждены и новые тарифы на 2017 год — 43 руб. 45 коп., на 2018 год — 44 руб. 30 коп. за куб. м, размер которых ниже ранее утвержденных.

Где деньги, Зин?

Итак, с помощью прокуратуры установлено, что в состав тарифа незаконно было включено более 60 млн рублей на виртуальное строительство водовода. То есть ухтинцев заставили заплатить за «бумажные трубы» полновесным рублем.

Возникает риторический вопрос, которым задавался еще Владимир Высоцкий: где же деньги, о которых идет речь? Еще в апреле 2016 года активисты КСУ (Координационного совета управдомов ,Ухты) обратились в Следственный комитет и Управление налоговой службы по РК. Прошло восемь месяцев, однако до сих пор информация о принятых мерах отсутствует. Контролирующие органы отделываются отписками, а чиновники администрации инициируют судебное преследование активных граждан. Что, в принципе, неудивительно. Главный инженер «Ухтаводоканала»

Т. Филиппова является заместителем председателя Совета города, а экс-руководитель П. Артемьев недавно назначен заместителем градоначальника. Кто же посмеет их побеспокоить?

Овладел незаконно…

Остановимся еще на одном аспекте деятельности МУП «Ухтаводоканал».

17 марта 2016 года в администрации муниципалитета состоялось техническое совещание, где были рассмотрены вопросы взаимоотношений между «Ухтаводоканалом», управляющими организациями и потребителями услуг холодного водоснабжения (ХВС) и водоотведения (ВО). Сложившаяся система отношений была признана не соответствующей требованиям Жилищного кодекса РФ.

Во-первых, вопреки требованиям ст. 36 Жилищного кодекса РФ, судебному акту от 30 ноября 2015 г. по делу

А29-4774/2015 «Ухтаводоканал» более 10 лет незаконно владел, пользовался и распоряжался внутридомовыми сетями многоквартирных домов в порядке хозяйственного ведения. Поскольку право это не прошло государственную регистрацию (согласно статье 131 ГК РФ), владение внутридомовыми сетями являлось, по сути, не чем иным, как рейдерским захватом.

Во-вторых, в нарушение ряда статей законодательства поставку питьевой воды и прием стоков «Ухтаводоканал» производит непосредственно потребителям, минуя исполнителей, то есть управляющие компании.

Арбитражный суд Республики Коми 20.09.2016 г. по делу А29-5435/2016 подтвердил незаконные действия «Ухтаводоканала» в части финансирования работ по ремонту и содержанию указанных сетей многоквартирных домов. «Ухтаводоканал» взыскивает денежные средства на капремонт сетей домов в составе тарифа, одновременно ухтинцы платят взносы на капремонт общего имущества, куда входят и внутридомовые сети. Таким образом, ухтинцы фактически оплачивают капитальный ремонт внутридомовых сетей дважды!

Молчание чиновников

На упомянутом выше совещании было принято решение о приведении взаимоотношений между МУП «Ухтаводоканал», управляющими организациями и потребителями услуг водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства до конца 2016 года. Однако конкретные меры по устранению указанных нарушений не принимались.

Не соглашаясь с бездействием власти, Координационный совет управдомов обращался к тогдашнему руководителю администрации МО ГО «Ухта» Александру Бусыреву через газету «Трибуна» с открытым письмом.

Уже полгода, как покинул пост экс-мэр города Бусырев, ушли с должностей другие чиновники, непосредственно руководившие жилищно-коммунальным хозяйством города. Приступил к руководству МОГО «Ухта» новый мэр Магомед Османов. Однако до настоящего времени действенных изменений в плане приведения в соответствие с жилищным законодательством взаимоотношений между «Ухтаводоканалом», управляющими организациями и потребителями услуг не произошло.

Два месяца назад, 28 октября 2016 года, председатель КСУ Валерий Торлопов обратился к руководителю администрации Магомеду Османову с предложением организовать «круглый стол» по обсуждению вышеизложенных проблем с привлечением представителей всех заинтересованных сторон для прекращения нарушений жилищного законодательства в Ухте. Увы, и новый мэр, похоже, не хочет слышать глас общественности.

P.S. Граждане Ухты подготовили и направили в адрес главы РК пакет документов с просьбой принять безотлагательные меры по прекращению беззакония в сфере жилищно-коммунального хозяйства города и привлечь виновных в этом чиновников к ответственности.

Анатолий ПОЛЬКИН.