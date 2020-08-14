За силу характера его называли «северным волком», но время не щадит никого…

12 августа на Краснозатонском кладбище состоялась церемония возложения цветов к могиле первого главы Коми, который ушел из жизни 10 лет назад.

12 лет он был главным лицом республики, в том числе с 1994 по 2002 годы – в должности «юралысь». Он мог и брал на себя ответственность в очень сложный для республики период. Да, порой принимал непопулярные решения, но всегда добивался результата.

Юрий Спиридонов отдал республике более 40 лет своей жизни. От горного мастера он поднялся до председателя Верховного Совета Коми АССР, стал заслуженным работником народного хозяйства Коми АССР, а в 2003-м, участвуя в беспрецедентно жесткой (и грязной) борьбе, выиграл выборы и стал депутатом Государственной Думы РФ. Работал в Комитете по природным ресурсам и природопользованию.

Благодаря Юрию Алексеевичу в Коми были реализованы несколько крупных проектов в экономике, возведен уникальный на Северо-Западе России кардиологический диспансер, открыты Гимназия искусств и Физико-математический лицей-интернат для одаренных детей. Создан Республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», председателем которого с 1996 по 2002 годы был сам Юрий Алексеевич.

Под руководством Спиридонова Верховный Совет РК принял новую демократическую Конституцию республики, были приняты главные атрибуты: гимн и герб. Именно Спиридонов добился возрождения на Севере православия, построил Свято-Стефановский кафедральный собор.

На церемонии у памятника очень душевно, без пафоса высказался о своем предшественнике врио главы Владимир Уйба. Причем взял он слово лишь после того, как выступили все присутствующие соратники Юрия Алексеевича.

– Я не был знаком лично, но много слышал о нем в Москве, еще до моего приезда в Коми, – отметил В. Уйба. – Его ценили и до сих пор ценят как государственного человека и как товарища, отзываются о нем с теплом. Это замечательно, что человек остался в сердцах людей за его дела. Мне очень близок его девиз: «Делай все, как будто делаешь в последний раз!». Это правильный подход. Надо выкладываться сегодня, не стоит ничего откладывать на завтра.