За водой – как в последний бой! Чтобы воспользоваться колодцем, жители сосногорского поселка Поляна рискуют здоровьем, а то и жизнью

В Сосногорске установлен памятник токующему глухарю, а еще есть фонтан-памятник сосновой шишке с белочкой, фонтан любви… Все эти архитектурные творения – своего рода визитная карточка района. В этот же список достопримечательностей можно смело включить и другое уникальное сооружение. Правда, не столь пафосное.

В 11-ти километрах от Сосногорска расположен поселок Поляна. Нынешнее название он получил в 1965 году, примерно в то время здесь и был обустроен колодец. Речь надо вести даже не просто о колодце, а о полноценном деревянном сооружении с печным отоплением и светом. Все было сделано для людей, чтобы они в любое время года могли спокойно ходить за водой.

С тех пор много чего поменялось, даже страна теперь другая, зато колодец все тот же. Правда, он совсем обветшал и стал опасен для жителей Поляны – каждый поход к колодцу, особенно в зимнее время, может обернуться для них травмой или даже увечьем.

Кошмар на улице Лесной

Состояние ветхого колодца на улице Лесной можно назвать кошмарным. Летом деревянные поверхности покрываются грибковой плесенью. Возможно, она распространяется и по стенам бетонных колец, что ставит под сомнение качество и пригодность воды к употреблению.

А зимой из-за прогнившей крыши павильона, отсутствия отопления (кирпичная печь попросту уже разрушилась) и света водоснабжение и вовсе становится первоочередной проблемой. Уборка снега и долбежка ледяного нароста в колодце ложится на плечи самих полянцев.

Местные жители рассказывали мне разные истории о колодце, напоминающие «ужастики». Понятно, что набирать воду в темное время суток, да еще зимой действительно сложно. Но то, что мне довелось услышать, вообще шокировало. Были случаи, когда сельчане, в основном инвалиды и пенсионеры, из-за ледяной корки у колодца падали и получали серьезные травмы.

Конечно, если уж совсем будет туго, можно пойти за водой и к другим колодцам в поселке. Но это не выход из ситуации, тем более что колодцы и на других поселковых улицах также далеко не в лучшем состоянии.

«Глухая оборона»

А куда же смотрит районная администрация? Вопрос о водоснабжении поселка неоднократно ставили депутаты Никита Авзин (Совет Сосногорского района) и Николай Братенков (депутат Госсовета Коми от Ижемского и Сосногорского районов). Но администрация, похоже, заняла «глухую оборону».

Депутатам к такому отношению со стороны чиновников не привыкать. Правда, сейчас заставить их выполнять свои прямые служебные обязанности может попытаться лишь один Николай Братенков. Никиту Авзина в прошлом году неожиданно лишили депутатского мандата. Напомним, что это произошло по чисто «техническим причинам»: на одном из документов при сдаче годовой декларации о доходах он забыл поставить подпись, а проверяющие эту ошибку «заметили» лишь спустя месяц, когда все сроки для ее исправления истекли.

И в результате у полянцев на сегодняшний день нет своего депутата в Совете района, а поселковый Совет был ликвидирован еще в 2012 году.

Пример «стабильности»

Весной жители Поляны написали коллективное обращение в адрес главы районной администрации Сергея Дегтяренко, в котором обрисовали плачевную ситуацию с поселковыми колодцами.

В конце апреля из администрации пришел развернутый ответ, который у местных жителей вызвал лишь недоумение. Действительно, как понять следующий посыл: «При выделении из местного бюджета необходимых лимитов денежных средств работы по ремонту вышеуказанных колодцев общего пользования могут быть выполнены в 2021 году. Перечисленные в коллективном обращении жителей пст. Поляны виды ремонтных работ будут проанализированы и при необходимости включены в муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту колодца общего пользования по ул. Лесной…»

Между строк так и читается, что в обозримом будущем никаких изменений полянцам ждать не приходится. Видимо, это и есть еще один конкретный пример так называемой российской «стабильности».

Сергей МОРОХИН.