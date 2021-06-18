В Коми огромный потенциал для развития сельского туризма. Одно из направлений – посещение заброшенных населенных пунктов, некоторые из них еще хранят память о прошлом.

Одно из таких мест находится в Усть-Куломском районе недалеко от границы с Корткеросским районом. Деревню Лунпоку уже четверть века назад покинули последние жители, сегодня до нее можно добраться только лесными тропами со стороны села Аныб.

Икона для оберега

В старые дома надо заходить осторожно, поскольку в некоторых из них в любой момент может обвалиться потолок – время берет свое. Очевидно, местные жители старались все необходимое для жизни в глуши мастерить из подручных средств. Здесь можно увидеть старинную домашнюю утварь – туески, глиняную посуду, каменные «шестерни» для обмолота зерна, нашли полуразбитую ступу, кадки, обнаружили даже устройство для пряжи, на котором была указана дата «1900». А еще нашли икону, правда, она не старинная, поскольку, понятное дело, ее бы здесь никто не оставил. Наверное, она здесь для оберега и в память о тех, кто здесь когда-то жил.

Согласно историческим данным, деревня Лунпока была основана в 1859 году. В переводе с коми ее название звучит так – «расположенная на южной стороне». Еще в тамошних местах была деревня Войпока – «расположенная на северной стороне», которая прекратила свое существование еще в начале 70-х годов прошлого столетия.

На самообеспечении

По словам уроженки тамошних мест Александры Удоратиной, после войны в деревне был колхоз, вели сельское хозяйство, держали телят, коров, лошадей. Конной тягловой силой и ручным способом обрабатывали землю, заготавливали сено.

В колхозе имелся большой дизельный генератор, который обеспечивал светом три часа утром и четыре вечером. Трудились все от мала до велика, летом заготавливали сено, добывали смолу, зимой заготавливали дрова, осенью делали кирпич, дети месили глину для кирпича. Была кузница, которая обеспечивала жителей необходимыми изделиями из металла. Неподалеку на реке Аныб стояла водяная мельница.

Для детей были ясли, где в роли воспитателей по очереди выступали сами мамы. Семьи обычно были многодетными, в каждой по 5-6 детей.

В деревне был клуб, где проводились праздники, иногда завозили фильмы для просмотра. Не было отдельной пекарни, поэтому хлеб пекли сами. В магазин завозили необходимые хозяйственные товары и продовольствие.

Была здесь и 4-классная школа, в ней изначально преподавал священник, а со временем появились дипломированные учителя. 8-классное образование школьники из Лунпоки получали в школе-интернате, расположенной в селе Руч.

Жили дружно

– В 1965 году создали вместо колхоза совхоз, – продолжает рассказ Александра Егоровна. – В деревню провели круглосуточную линию электропередачи. На реке Аныб поставили еще и водяную пилораму. Тогда же появился трактор для обработки земель и комбайн, были построены склады для сушки зерновых.

У большинства семей были свои корова, овцы, телята, свиньи, лошадей предоставлял совхоз. Все в деревне были дружны, помогали друг другу строить дома и содержать хозяйство. У многих старожилов были трудовые ордена и медали.

Где-то в середине 80-х число жителей начало неуклонно снижаться. А в 90-х в деревне не стало вообще никакой работы…

Грядут большие перемены?

Со схожей судьбой в Коми сотни деревень. Судя по тому, что происходит в республике, скоро пойдет речь и о закрытии крупных населенных пунктов. В рамках начавшейся административной реформы все города в Коми, за исключением Сыктывкара, чиновники намерены лишить нынешнего статуса – городские округа переименуют в муниципальные, поскольку численность населения неуклонно падает.

А еще вынашиваются планы по укрупнению субъектов Федерации. Прошлогодняя попытка лишить статуса самостоятельного субъекта соседний Ненецкий автономный округ – это лишь пробный камень. Все указывает на то, что после осенних выборов в Госдуму может начаться реальный передел границ территорий, но это уже отдельная тема.

Сергей МОРОХИН.