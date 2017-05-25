Забытая деревня на отшибе цивилизации

Корткеросская деревня Лопыдино находится на самом краю Республики Коми: дальше дороги нет, есть только направление на Пермскую область.



Сельский «очаг культуры» по-прежнему на замке…

Сегодня в деревне около 70 жителей, но летом, когда приедут родственники с детьми, будет гораздо больше. Впрочем, дело не в количестве. Лопыдинцы — граждане России. А значит, имеют все права на элементарные жизненные блага. Но эти права систематически нарушаются, сообщают местные жители в своем письме в «Трибуну»:

«Сегодня наша деревня живет сама по себе, без управления и контроля. Нет у нас ни сельсовета, ни каких-либо учреждений, даже старосты не имеется. Медпункта тоже нет. Помощь оказывает фельдшер Анна Иванова, проживающая в другом населенном пункте — приезжает по вызову. Иногда появляется глава поселения Светлана Забоева, но ее, по нашим наблюдениям, больше всего волнует чистота на улицах. Она требует убирать мусор, хотя контейнеров у нас нет, люди стараются вывозить отходы на свалку. Должна бы приходить машина для сбора мусора, причем два раза в неделю, но об этом можно только мечтать. Поэтому мусор и скапливается.

Скоро лето, и население деревни сильно увеличится, а вот чем будут заниматься дети и взрослые, где им проводить досуг — непонятно. Уже который год жителям обещают открыть Дом посиделок — это такой сельский Дом культуры. Раньше это была школа, но поскольку ее закрыли, было решено переоборудовать здание под сельский очаг культуры. И вроде бы уже многое сделано, даже печь сложена внутри, однако дверь по-прежнему на замке. Между тем по телевидению (канал «Юрган») сказали, что клуб у нас работает…

Руководство не балует деревню вниманием, даже на святой праздник — День Победы — к нам никто не приехал. Вот и получается, что вспоминают о жителях Лопыдино только во время выборов…».

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились за комментариями в сельское поселение «Намск», куда территориально входит деревня Лопыдино. Глава поселения С. Забоева сейчас находится в отпуске, ее замещает Зинаида Данчишина. Она пояснила, что переоборудование здания бывшей школы под Дом посиделок оказалось не столь простым делом. Ремонт здания проводился по программе ТОС. Возникли трудности с подключением электричества: это очень дорого, к тому же требует большого количества согласований и разрешений. Однако работа в этом направлении ведется, после получения всех документов будет решаться и вопрос с вводом Дома посиделок в эксплуатацию.

Заместитель главы поселения не согласна с утверждением о том, что руководство не уделяет должного внимания Лопыдино. Этим летом в деревне будет решен вопрос с ремонтом дороги на въезде в поселение: для этого потребовалось составить проект, обеспечить финансирование, а это все совсем не просто. В то же время Зинаида Данчишина посетовала на самих жителей, которые не проявляют инициативы — даже старосту не могут избрать. Тем не менее, руководство сельского поселения работает, по ее словам, и над этими вопросами.