Забытые в отеле коньки не помешали ухтинцу откататься на «серебро»

Молодой ухтинец Дмитрий Алиев будет представлять Россию на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Соревнования по фигурному катанию в южнокорейском городе пройдут с 9 по 23 февраля.

Прыжки на льду

Путевку на Олимпийские игры Дмитрий Алиев получил благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы. Он завоевал «серебро» в короткой программе у мужчин-одиночников, уступив только явному фавориту, бессменному чемпиону Европы последних пяти лет испанцу Хавьеру Фернандесу.

Надо отметить, что для Дмитрия Алиева, до этого выступавшего на юниорских и молодежных соревнованиях, это был дебют «на взрослом уровне». На московском льду ухтинский фигурист показал весьма уверенное катание, исполнив все элементы программы практически без помарок. Лишь вместо каскада из четверного и тройного прыжка Алиев сделал два тройных. Тем не менее в Москве он стал лучшим среди российских фигуристов.

Паника в автобусе

Как это ни удивительно, но успеху спортсмена на чемпионате предшествовала череда неудач. Мало того, что он опоздал на последнюю перед выступлением тренировку, так еще и забыл свои коньки в номере отеля.

Об этом сам Дмитрий Алиев рассказал корреспонденту «Трибуны»:

— Я перепутал время тренировки. Думал, что начинается в одиннадцать, а оказалось — на час раньше. Мне уже через десять минут выходить на лед, а я только в автобусе еду! — вспоминает Дмитрий.

В панике он позвонил тренеру Евгению Рукавицыну и извинился, что перепутал время. Тренер не стал ругать воспитанника, а наоборот, успокоил: мол, успеешь еще откатать…

— Но когда в автобусе я заметил, что в спешке забыл коньки, то запаниковал сильнее, — продолжает Дмитрий. — Возвратиться с полпути было уже невозможно. Поэтому программу мне пришлось откатать «мысленно». Но если бы перед выступлением я увидел в глазах тренера и хореографа неуверенность, то, наверное, вообще бы не смог выйти на лед. Спасибо им за хладнокровие и поддержку! Это придало мне сил и уверенности.

— Впереди Олимпиада в Южной Корее. Как вы настроены?

— Пока рано что-либо говорить. Сейчас интенсивно тренируюсь, — ответил Дмитрий Алиев.

Счастливый шанс на «Ыбице»

Дмитрий родился в спортивной семье. Его отец, Сергей Васильевич Алиев, директор ДЮСШ № 1 г. Ухты. Он известный тренер, подготовивший в свое время члена сборной России по лыжным гонкам Станислава Волженцева.

На лыжи Дима встал с трех лет, а на коньки — с шести. По словам отца, сын, будучи от природы одаренным мальчиком, всегда тренировался наравне со взрослыми. С такими данными Дмитрий мог проявить себя, показать высокие результаты и в других видах спорта, утверждает Сергей Васильевич.

— Дмитрий, вы параллельно тренировались и на лыжах, и на коньках. Почему все-таки выбрали коньки? Отец одобрил ваш выбор?

— Конечно, отец не возражал. Он ведь сам меня в 12 лет отвез в Санкт-Петербург, чтобы показать тренерам по фигурному катанию. И с тех пор я занимаюсь в группе Евгения Владимировича Рукавицына.

Этот же вопрос я задала и Алиеву-старшему.

— Это выбор сына, и я, конечно, был не против, что ему больше полюбились коньки, — говорит Сергей Васильевич. — Я доволен успехами сына и очень рад, что его заметили в 2012 году в Сыктывкаре на «Зимней Ыбице» прославленные фигуристы Максим Маринин и Алексей Ягудин. Эти фигуристы тогда показывали мастер-класс юным спортсменам Коми, а ребята должны были повторить за ними все упражнения. И Дима повторил с точностью. Потом Маринин и Ягудин подошли к маме и сказали, что у Димы есть большие способности, но их надо развивать. Этим мы все эти годы и занимались.

Екатерина МАКАРОВА.