Зачем директорам депутатские мандаты?

В распоряжении «Трибуны» оказалась эксклюзивная видеозапись, сделанная 10 сентября с.г. На ней инвалид, просящий подаяние возле одного из столичных магазинов, простодушно рассказывает о том, как голосовал на недавних выборах.

Свой голос сыктывкарец, назвавший себя Альбертом, отдал за одного из генеральных директоров. Вернее – продал за 500 рублей. Покупателями выступили две миловидные дамы. 8 сентября – в единый день голосования – они ходили по общежитию и предлагали эту сумму всем желающим вместе с папочкой-инструкцией.

Инвалид съездил на своей коляске до избирательного участка и добросовестно выполнил задание. С его слов, так же поступили еще несколько соседей по общежитию. Правда, никто его потом на честность не проверял.

Игра стоит свеч

Прямой подкуп избирателей – явление достаточно редкое. Тем более, на местных выборах. А в свете громкого судебного процесса над экс-главой республиканского избиркома Еленой Шабаршиной – это дело еще и весьма рискованное. Но игра в данном случае, видимо, стоила свеч, ведь на сентябрьских довыборах в столичный горсовет по округам № 6 и № 8 была жесткая конкуренция. За мандаты боролись аж три генеральных директора.

При этом только по официальным отчетам четыре кандидата истратили на избирательную кампанию от 200 до 330 тысяч. Правда, судя по декларациям, например, для генерального директора ООО «КС АЛЬФА» Сергея Кулакова сумма эта незначительная — его двухдневный доход.

Впрочем, в официальные отчеты попали далеко не все предвыборные расходы кандидатов, о чем свидетельствует и скандальное видео.

Мэрский интерес

В итоге фракция «Единой России» в Совете МО «Сыктывкар» укрепилась двумя очень солидными депутатами. Хотя интересы бизнеса в столичном депутатском корпусе и так представлены очень неплохо.

Фракция «Единой России» последовательно голосует за свободное предпринимательство даже вопреки явно выраженному мнению избирателей. Так, в течение года депутаты трижды отклонили предложение об изменении целевого назначения пустыря в микрорайоне «Орбита». Жители собрали больше двух тысяч подписей за то, чтобы перевести участок из зоны жилой многоэтажной в зону рекреационную. Горожан поддержала даже администрация города. А вот «Единая Россия» дружно голосовала против.

Возникает резонный вопрос: а зачем, собственно, директорам скромные мандаты сроком всего на один год? Ведь в следующем сентябре – новые выборы. А тут надо и нервы, и время тратить. И обещания давать. Да и выполнять тоже что-то надо будет.

Похоже, что главный интерес тут в назначенных на декабрь выборах главы города. Борьба за мэрское кресло, освободившееся после ухода Валерия Козлова, будет нешуточной. Ведь иметь «своего» мэра любому бизнесмену очень даже не вредно.

Другое дело, что интересы бизнеса далеко не всегда совпадают с общественными. Но тут уж ничего не поделаешь. Каких «слуг народа» мы себе выбрали, те и будут «служить».

Петр ОСЕНЕВ.