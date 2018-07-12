Зачем на птицефабрике морят голодом кур-несушек?

Свыше 30 тысяч кур агрокомплекса «Инта Приполярная» могут погибнуть от голода — такая информация появилась в конце прошлой недели в социальных сетях. Это происходит потому, что «где-то по чьей-то злой милости потерялся вагон с кормом». «Вот таким жестоким образом уничтожается птицеводство в Инте!» — утверждает автор поста, набравшего несколько тысяч просмотров.

«Стресс-фактор»

В понедельник на ленте агентства «Комиинформ» появился официальный комментарий специалиста. Оказывается, бедные куры голодают не из-за нехватки кормов, а потому, что «поголовье переведено в режим искусственной линьки для повышения яйценоскости».

— В настоящее время куры подошли к тому возрасту (68-70 недель), когда яйценоскость в силу биологического состояния организма существенно снижается. Чтобы продлить их плодоносящий жизненный цикл, введен режим искусственной линьки, — рассказала главный зоотехник ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» Надежда Шикер.

По ее словам, все российские птицефабрики используют такую процедуру еще с 1990-х. Суть ее в том, что некоторый промежуток времени (40-50 суток) куры находятся без света и на сниженном рационе питания. Так называемый «стресс-фактор», во время которого куры сбрасывают старые перья и вес (на четверть от массы своего тела), в результате должен привести к тому, что «у кур заново отрастут перья и их организм омолодится для восстановления способности к яйцекладке».

Экономика, разбитая «всмятку»

«Подвергай все сомнению!» — говорил философ Декарт. Корреспондент «Трибуны» последовал этому совету и решил узнать, что пишут другие специалисты птицеводства о столь радикальном методе возвращения яйценоскости.

В большинстве статей на эту тему утверждается, что ни голод, ни темнота не приводят к желаемому результату. Куры не несут яйца в полной темноте. Для увеличения яйценоскости, напротив, требуется искусственное продление светового дня. Кормить кур при этом надо правильно и обильно. В общем, все наоборот. Получается — нестыковочка? За разъяснением мы обратились к учредителю — и.о. генерального директора АО «Агрокомплекс» Сергею Чечеткину.

— Да, такой метод существует, — подтвердил он. — Сегодня на фабрике 34 тысячи голов, а отход – 3-4 мешка. И задержка вагона с кормом, к сожалению, была. Вагон прибудет в Инту вечером 10 июня по железной дороге. Стоял долго в Печоре, потом — в Сосногорске…

Далее Сергей Лукич перевел тему разговора на экономику:

— Три недели назад коллектив фабрики отправил письмо Президенту страны. Там ситуация крайне сложная. Мы о ней знаем, недавно выезжали туда вместе с заместителем министра сельского хозяйства Александром Полугрудовым. По всей стране сейчас перепроизводство яйца. Докатилось оно и до северных регионов. Нерентабельно в Инте это производство, и потому будет «законсервировано». Это как с интинским углем: он продавался по 500 рублей за тонну при себестоимости выше 900. То же и по яйцу: продают его по 2.80, а себестоимость в два раза выше. Правительство поддерживало производство как могло. Но вечно так продолжаться не может. У нас же не плановая экономика — рынок. Мне, как той же курице, голову открутят за неэффективное расходование государевых денег…

Дело, оказывается, не в искусственной линьке. Бедных птиц просто нечем (и незачем) кормить. Если они и выживут после десятидневного голодания, восстановят свою яйценоскость, то агрокомплексу — одни убытки. «Золотые» интинские яйца сегодня никому не нужны.

100-процентный износ

О том, что яичное производство в Инте ждет оптимизация, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев говорил еще в середине мая:

— Правительство республики понимает социальную значимость «Инты Приполярной», поэтому намерено сохранить предприятие и предпринимает меры по оздоровлению его финансовой ситуации. Производство яйца в нынешних рыночных условиях в Инте экономически неэффективно и тянет предприятие в долговую яму. Чтобы не доводить «Инту Приполярную» до банкротства, принято решение о поэтапной консервации птицефабрики. Мы намерены развивать здесь молочное животноводство и оленеводство.

Резкого закрытия птицефабрики, по словам министра, не будет, оптимизация пройдет постепенно. Социальные права и гарантии работников будут соблюдены. Персонал птицефабрики переориентируют на другие виды деятельности. В «Инте Приполярной» модернизирован цех глубокой переработки мяса, в планах — строительство животноводческой фермы на 200 голов крупного рогатого скота, развивается оленеводческое направление, поэтому сохранится и потребность в квалифицированных кадрах.

Анатолий Князев подчеркнул, что, несмотря на увеличение субсидий и помощь учредителей, «Инта Приполярная» остается убыточной. Усугубил ситуацию и приход в северные районы федеральных торговых сетей, которые предлагают аналогичную продукцию по более низким ценам. Интинская птицефабрика потеряла рынки сбыта. Кроме того, ее птичники изношены на 100%, а на строительство новых помещений у предприятия нет денег.

Птичку – не жалко! А людей?

Но даже самые острые проблемы птицефабрики, конечно, меркнут на фоне другой новости — о закрытии в Инте последней шахты. Решение о ликвидации градообразующего предприятия повергло интинцев в состояние шока. Тем не менее, они продолжают шутить. Так, при обсуждении информации «Комиинформа» один из многочисленных комментаторов просто заменил кур на людей. И вот какая получилась «новость»:

«Жителей Инты перевели в режим искусственной линьки для повышения патриотизма…

Главный зоотехник Инты пояснила, что в настоящее время люди подошли к тому возрасту (68-70 лет), когда трудоспособность населения в силу биологического состояния организма существенно снижается. Чтобы продлить их жизненный цикл, введен режим искусственной линьки.

Все предприятия нашего города банкротят и уничтожают, поскольку эта мера по стране показала эффективность. Суть искусственной линьки в том, что некоторый промежуток времени (около 10-20 лет) люди находятся без света и тепла, уюта и понимания со стороны администрации и плюс к этому на сниженном рационе питания. Это так называемый «стресс-фактор». Результатом станет то, что у людей заново отрастут перья, а сам организм омолодится для восстановления способности к работе…»

Все это, конечно, остроумно. Но в реальной жизни получается совсем невесело. На Интинской птицефабрике уже начали сокращать работников. И в первую очередь, как вы, наверное, догадались, уволили автора того самого интернет-поста о голодающих курах…

Напомним, что за те годы, когда в Инте ликвидировали угольное и другие производства, население города уменьшилось почти втрое. Все, кто мог, отсюда уже «слиняли». Теперь, видимо, наступил этап «принудительной линьки»?

Игорь ВОЛКОВ.