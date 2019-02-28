Зачем поликлинику переводят в здание бывшей обувной фабрики?

Сыктывкарский Лесозавод раньше считался отдельным поселком, здесь жили в основном работники деревообрабатывающего комплекса. Потом поселок называли местечком, теперь это обычный микрорайон столицы. А местные жители считают свой поселок окраиной, на которую власти города внимание обращают в последнюю очередь. Ведь в той же Максаковке и Краснозатонском «своя власть» имеется, а в Лесозаводе ее нет — с любым вопросом нужно идти в администрацию города.

Больным здесь лучше не раздеваться

Чтобы привлечь внимание властей к нуждам жителей Лесозавода, здесь два года назад появилась общественная организация, появился и свой сайт. В последнее время активность общественников возросла. Причем во многом это связано с проблемой местной поликлиники. Располагается она в таком ветхом деревянном здании, что кое-где сквозь стены видна улица, врачи зимой вынуждены работать чуть ли не в ватниках, а пациенты, дожидающиеся приема в коридорах, зачастую не снимают верхнюю одежду.

В течение последних десяти лет общественники писали письма в самые разные инстанции. В результате им удалось «выбить» участок под строительство поликлиники. Тогдашний мэр столицы Роман Зенищев на общем собрании жителей Лесозавода заверял, что уже готов проект здания. Говорят, что именно по этому проекту была построена поликлиника в другом месте (на ул. К. Маркса), а лесозаводцы остались с носом.

Еще летом прошлого года губернатор обещал «ходокам» от Лесозавода, что новая поликлиника появится в 2019 году. Но буквально неделю назад стало известно, что на этих планах чиновники поставили крест.

Заявление в прокуратуру

С группой общественников Лесозавода активно сотрудничают депутаты горсовета столицы Светлана Семенова и Сергей Тарасов, а также известный сыктывкарский правозащитник Виктор Торлопов. Им «мажорная» информация о скором медицинском благополучии очень не понравилась. Депутаты намерены получить достоверные сведения о проекте реконструкции здания (владельцем которого ранее являлось частное лицо), о стоимости ремонта и о том, как будут компенсироваться расходы партнеру по соглашению. А правозащитник Торлопов и вовсе направил в прокуратуру заявление, в котором просит пресечь действия должностных лиц по размещению действующей поликлиники № 2 в здание № 29 по улице Школьной.

Виктор Торлопов считает, что в сделке по приобретению права пользования зданием № 29 усматривается корыстная заинтересованность должностных лиц.

«Нужно отметить, что здание бывшей обувной фабрики находится в производственной зоне, рядом нет остановки, пешеходные тротуары отсутствуют. Жизнь и здоровье пациентов будут подвергаться постоянной опасности», — считает В. Торлопов.

В настоящее время заявление правозащитника рассматривается в министерствах здравоохранения и имущественных и земельных отношений Республики Коми.

Жительница Лесозавода Вера Безверхняя, работавшая в молодости на фабрике, рассказывает, что уже в те времена здание требовало ремонта, а какова его прочность спустя сорок лет — одному Богу известно.

«Привет» из Челябинска

Активисты не поленились заглянуть в интернет, чтобы узнать, как же оценивают действия хваленой «Полимедики» жители Челябинска. Увы, совсем не так, как наши чиновники.

Вот что пишет «Znak.com» на фоне многочисленных жалоб жителей:

«Идея хорошая — разгрузить муниципальные больницы, но она очень сырая и не факт, что приживется. Я не удивлюсь, что через год-два эта сеть закроется, так как поймут, что работать по ОМС невыгодно, если не завышать умышленно количество пациентов. ГЧП — вообще тема сложная и внедряется с трудом. К тому же где взять специалистов? Кадровый голод тут неизбежен, — выразил свое мнение один из экспертов в области медицины, пожелавший не называть своего имени. — Можно было поступить и другим образом: поднять тарифы на обслуживание населения по полисам и тем самым простимулировать муниципальные клиники. Либо активнее развивать практику сотрудничества с частными центрами, которые давно существуют и имеют набранные штаты сотрудников. Привлекать их, например, за счет определенных налоговых преференций. Но это все нужно делать на законодательном уровне. А пока мы видим оптимизацию в худшем ее варианте».

Бесплатного сыра не бывает

По мнению общественников, все объясняется очень просто. Министр здравоохранения Дмитрий Березин уточнил «Комиинформу», что единственное условие, обозначенное фирмой, — чтобы власти не возводили свои медобъекты на территориях, где решено реализовать эти два проекта.

«Обе поликлиники после их открытия будут обслуживаться на протяжении пяти лет. Суммарный охват пациентов по прогнозу – порядка 30 тысяч человек. Параллельно с участием в программе обязательного медицинского страхования в новых поликлиниках будет допускаться оказание и платных услуг», — пояснил собеседник агентства.

Другими словами, о новой поликлинике на пять лет можно забыть. Как и о том, что поликлиника в здание бывшей обувной фабрики переселяется временно. На Руси, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому жители Лесозавода считают, что их в очередной раз обманут…

Анатолий ПОЛЬКИН.