Зачем приходил, однако?

1 декабря спецпредставитель Коми господин Яндиев ушел в отставку.

Год назад заместителем председателя правительства республики — специальным представителем Коми неожиданно стал уроженец Ингушетии. Тогда глава региона вдруг объявил, что национальную Республику Коми отныне будет представлять человек, которого зовут Джамал-Лейла Джабраилович Яндиев, что вообще-то трудно даже запомнить. Не говоря уж о том, что такой должности в Коми раньше не существовало. Поэтому общественность региона была шокирована. Зато депутаты республиканского парламента, как водится, одобрили его кандидатуру.

Отчета не получили

Напомним, что уже в этом году на октябрьской сессии Госсовета Коми депутаты надеялись заслушать отчет Яндиева о том, что ему удалось сделать за время пребывания на высокой должности. Но неожиданно было объявлено, что отчет переносится «по уважительной причине». Не дождались парламентарии спецпредставителя и на ноябрьской сессии.

Что это за «причины», коллеги Яндиева не поясняли. Но тут, похоже, и без объяснений все ясно. Ведь даже точно неизвестно, появлялся ли хоть раз спецпредставитель в Коми после своего назначения.

Когда год назад господина Яндиева представляли в Госсовете Коми, самого главы РК там не было. Хотя он единственный, кто мог бы хоть что-то рассказать о своем протеже, с которым работал во время подготовки Олимпиады в Сочи. От Желтого дома на сессии присутствовал руководитель губернаторской администрации Михаил Порядин. «Специальный представитель должен сосредоточиться на двух направлениях — привлечении инвестиций в республику и развитии физкультуры и спорта. Это очень хорошее приобретение для нашей республики», — заверил депутатов Михаил Юрьевич.

От этого «хорошего приобретения», обещавшего привлечь инвестиции из стран Персидского залива, построить спортивный стадион в Сыктывкаре, жизнь в Коми точно не улучшилась.

Год «на кормлении»?

Сколько было потрачено средств из бюджета на содержание спецпредставителя, пока неизвестно, но общественность об этом скоро узнает. Еще 10 ноября депутат Госсовета Коми, первый секретарь Коми рескома КПРФ Олег Михайлов сделал соответствующий депутатский запрос в администрацию главы РК с просьбой предоставить информацию о деятельности Джамала-Лейлы Яндиева, в том числе и о его денежном довольствии. Согласно действующему законодательству, ответ на депутатский запрос должен быть представлен в течение 30 дней. Поэтому уже на следующей неделе будет какая-то новая информация.

Кстати, Олег Михайлов был единственным депутатом, который год назад при представлении парламентариям спецпредставителя выразил сомнение в необходимости введения в республике новой должности. В России до Республики Коми должность спецпредставителя была лишь в одном регионе — в Чеченской Республике. Но всем известно, что Рамзан Кадыров – особый региональный руководитель. Он единственный, кто может выступать с громкими заявлениями как на внутриполитические, так и на международные темы, публично делать дорогостоящие подарки. В задачу его спецпредставителя входит поддержание связей с чеченскими диаспорами, разбросанными по всему миру. Выполняет он и какие-то личные поручения чеченского лидера.

Но зачем спецпредставитель понадобился главе Коми Сергею Гапликову? Внятно ответить на этот вопрос чиновники так и не смогли. Однако у ряда экспертов возникло нехорошее подозрение, что «человек-невидимка» был определен в Коми «на кормление». И ушел с должности очень грамотно. Ведь если бы его пребывание в ранге республиканского чиновника продлилось еще хотя бы месяц, то пришлось бы отчитываться о своем имущественном положении и финансовых доходах, как того требует законодательство о государственной службе. А ему это надо?

Сергей МОРОХИН.