Зачем сын великого писателя приезжал на Север?

Лагерь экоактивистов, выступающих против обустройства мусорной мегасвалки на границе Коми с Архангельской областью, посетил неожиданный гость – путешественник и меценат из Великобритании Френсис Грин.



Конечно, общественности больше известен его отец Грэм Грин, который считается одним из самых великих авторов детективов, но и Френсис (сейчас ему 82 года) за свою долгую жизнь сделал немало полезного. В России его больше знают в качестве учредителя литературной премии «Малый Букер». Ее премиальный фонд одно время формировался за счет средств от продажи переводов произведений Грэма Грина.

От Сыктывкара у Френсиса Грина, где он был лишь проездом, остались самые благоприятные впечатления. Особенно ему понравился вид из окна столичного кафе на 13-м этаже сыктывкарской высотки.

На Шиесе гость из Англии пробыл три дня: общался с экоактивистами, любовался местными красотами, вместе со всеми сидел у костра и смотрел на ночное звездное небо. Его поразил настрой северян, которые не идут ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся сохранения природы.

Сергей ПАВЛОВ.