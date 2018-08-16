Ход конем: зачем власти сменили директора конноспортивного клуба?

1 августа конноспортивный клуб «Фортуна» в сосногорском селе Усть-Ухта был реорганизован. Однако многие сосногорцы считают, что «реформа» была затеяна лишь для того, чтобы сменить неугодного властям руководителя и основателя клуба Марию Бенюкову. А вместо нее директором назначили… 26-летнего продавца.

«Лошадиная история»

— Это один из лучших конноспортивных клубов республики. Мария Бенюкова была не только руководителем, но и опытным тренером. Под ее руководством тренировалась моя дочь Вера, — говорит мама воспитанницы клуба Анастасия Назарова.

— Две моих дочери также являлись подопечными тренера М. Бенюковой. Наш договор на посещение тренировок закончился еще в июне. Дальнейшая судьба клуба вызывает тревогу, — говорит Олимпиада Горелова.

По словам Гореловой, в этом году договоры на посещение занятий были заключены лишь на полгода, а не на год, как прежде. В 2017 году расходы на содержание КСК «Фортуна» составили более 3,5 млн рублей. На нынешний год бюджет учреждения сокращен наполовину, денег на содержание лошадей не заложено.

— Когда я была еще студенткой УГТУ, мы вместе с Марией Сергеевной занимались конным спортом в хозяйстве агрофирмы «Северянин», — вспоминает директор ухтинского КСК «Планета Университет» Екатерина Шомесова. — Благодаря настойчивости Бенюковой при расформировании хозяйства в 2004 году удалось сохранить лошадей. Тогда она сумела договориться с руководством фирмы о безвозмездной передаче лошадей Сосногорску. Мы организовали свои конноспортивные клубы. Я — при УГТУ, а она в 2006 году открыла в Усть-Ухте КСК «Фортуна». И я хорошо знаю, с каким трудом она с нуля поднимала клуб.

Овес нынче дорог

С 1 августа клуб стал муниципальным автономным физкультурно-оздоровительным учреждением. До этого был структурным подразделением при местном спорткомплексе «Химик». Но в реорганизованном учреждении не нашлось места бывшему руководителю, опытному тренеру и действующему судье по конному спорту Марии Бенюковой.

— 12 лет тому назад с помощью неравнодушных людей, родителей и детей мы создали на голом месте в Усть-Ухте этот клуб. Сколько своих личных средств было вложено за эти годы в любимое дело! — рассказывает Мария Сергеевна. — Тогда в клубе занималось много детей. Они имели возможность выезжать на соревнования в Сыктывкар и за пределы региона. Наши спортсмены всегда выступали достойно и возвращались с призами. Помимо этого, клуб активно участвовал в различных социальных проектах. На летних каникулах сюда приходили несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Их обучали верховой езде и уходу за лошадьми. А для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, проводились занятия иппотерапией.

— Сначала клуб был при Доме пионеров, затем при Доме творчества. В 2014 году его передали в спортивный сектор. С тех пор начало сокращаться финансирование на содержание клуба, — продолжает бывший директор. — Выезды на соревнования стали реже. Пришлось свою личную «Газельку» переделать под коневоз, чтобы как-то выходить из ситуации. А два года назад тогдашний руководитель района Виктор Шомесов решил, что лошади Сосногорску не нужны, и под любым «соусом» пытался закрыть клуб. Чиновники сетовали на то, что содержание лошадей обходится слишком дорого. Из-за отсутствия денег в этом году мы даже не смогли выехать на соревнования.

Куда поскачем теперь?

Последнее время в клубе тренировались два десятка детей и пятеро взрослых. Абонемент на восемь занятий обходится в 2400 рублей. За разовое катание надо выложить 500 рублей, а если с тренером — 800 руб. За содержание (аренду) коня в стойле набегает 10 тысяч в месяц.

Новый руководитель конноспортивного клуба — 26-летняя Татьяна Амосова — в кресло директора перешла с должности продавца-консультанта. До этого она обращалась с жалобами в различные инстанции и надзорные органы на якобы плохую работу прежнего руководителя и ненадлежащий уход за лошадьми.

— КСК «Фортуна» не прекратит существования, а будет развиваться дальше, — утверждает Татьяна Амосова. — Я тоже не случайный человек в этой сфере. Являюсь действующим спортсменом. Очень люблю лошадей, конный спорт.

Сейчас в клубе 15 лошадей, в том числе два пони. Кроме того, в конюшне частники арендуют стойла для своих лошадей. По словам Татьяны Александровны, затраты на заработную плату работников заложены в полном объеме, а также расходы на оплату коммунальных услуг. Но в ближайший год участвовать в выездных соревнованиях воспитанники клуба не планируют. Новый набор групп для желающих заниматься конным спортом открывается с 20 августа.

Наталья КОЛОДИНОВА.