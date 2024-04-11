Задолжали 15 миллиардов (Блиц от 12 апреля)

За 2023 год населению было предъявлено 27 млрд рублей платежей за жилищно-коммунальные услуги. По данным Комистата, это на 10,4% больше, чем годом ранее.

Жители республики оплатили не всю сумму, а 92% выставленных счетов. Суммарная задолженность граждан по оплате ЖКУ на конец года составила 15,5 млрд рублей.

Вынужденная посадка

В ночь на 10 апреля самолет авиакомпании UTair, следовавший из Москвы в Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара.

Во время полета экипаж сообщил о поломке на борту. Командир принял решение приземляться в столице Коми. Впоследствии самолет вылетел по месту назначения.

А 4 апреля самолет той же авиакомпании, выполнявший рейс Нарьян-Мар – Архангельск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Дни Коми в российском сенате

С 15 по 17 апреля в Совете Федерации пройдут Дни Республики Коми.

Возглавят делегацию глава Республики Коми Владимир Уйба и председатель Госсовета РК Сергей Усачёв. В рамках Дней Республики Коми в Совете Федерации будет представлена экспозиция, отражающая потенциал региона.

Беременным – по 10 тысяч

В Коми пособия на покупку продуктов получили около 5700 беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей, сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Напомним, что с начала года ежемесячные пособия увеличены сразу до 10 тысяч рублей. Рассчитывать на пособие на покупку продуктов может любая ожидающая рождения ребенка женщина со сроком беременности не менее 12 недель, которая состоит на учете по беременности и родам в медицинской организации нашего региона.

Дорогу размыло водой

В Койгородском районе из-за аварии объявлен режим ЧС. В ночь на 3 апреля на улице Советской села Койгородок обрушилось дорожное полотно.

Пока проезд осуществляется по параллельной улице: местная администрация корректирует график движения транспорта и пешеходов.

Столпотворение в поликлинике

В сыктывкарской поликлинике люди стоят в многочасовых очередях из-за сломанных рентгенов, сообщает БНК.

Пациентка сыктывкарской поликлиники №3 рассказала, что во всех подразделениях учреждения остался только один работающий рентген. Люди вынуждены несколько часов ждать обследования, некоторые штурмуют кабинет несколько дней. В Минздраве Коми подтвердили – аппараты не работают.

В сыктывкарской поликлинике сломались все рентгены, кроме одного – в подразделении на улице Коммунистической, 41. Всех пациентов направляют именно туда, из-за чего возникают большие очереди.

Шестой – «на выход»!

Сергей Булатов покинул пост руководителя Минздрава Коми. Эту должность он занимал всего четыре месяца – с декабря прошлого года.

Это был уже шестой по счету глава медицинского ведомства за четыре года. В 2020 году в отставку ушел Дмитрий Березин. Потом Минздрав возглавляли: Виктория Филин, Борис Александров, Игорь Дягилев и Ваграм Даллакян. Никто из них долго не продержался в этом кресле.

Серову продлили арест

Экс-руководитель администрации Печоры Валерий Серов пробудет под стражей до 10 июля включительно.

Напомним, с 1 октября 2023 года глава администрации Печорского района должен был уйти в неоплачиваемый отпуск, так как заключил контракт с Минобороны об участии в СВО. Отправиться на службу не успел: в отношении него возбудили уголовное дело о взятках и превышении служебных полномочий. С 1 октября прошлого года он находится под стражей.

Добрались и до вейпов

В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», – сказано в тексте законопроекта.

Дачники ждут автобусов

В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная транспортному обслуживанию в Сыктывкаре. Как рассказали представители администрации города, автобусы по дачным маршрутам №102, №105, №109 запустят с 26 апреля.

Генеральный директор АО «Комиавтотранс» Дмитрий Чепурнов заявил, что дачные автобусы в дырносском направлении планируют запустить с 27 апреля. Они уже ходят, но с этой даты их будет больше. В направлении Морово и Тыла-Ю предполагают сделать это также с 27 апреля.

Шкатулка оказалась пустой

Мужчина, работавший в Сыктывкаре по найму, украл у приятеля 240 тысяч рублей.

Друзья работали в одной организации и вместе снимали квартиру. Злоумышленник знал, что его приятель откладывает часть зарплаты, храня деньги дома в шкатулке. Однажды, обнаружив, что шкатулка пуста, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что незадолго до кражи он был уволен с работы, поскольку злоупотреблял алкоголем, и съехал с квартиры. После кражи он пытался скрыться, уехав в другой город. Часть похищенных денег он потратил на оплату кредитов, часть раздал родственникам, а 100 тысяч рублей были изъяты у него в ходе досмотра.

Отобрали ключи от квартиры

Переселенцы из Инты после вмешательства судебных приставов передали квартиру муниципалитету.

В Инте окончены исполнительные производства о передаче квартиры в собственность муниципалитета, сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.

Интинка и двое совершеннолетних членов ее семьи получили из федерального бюджета выплату для приобретения жилья за пределами Крайнего Севера.

Квартиру в Инте переселенцы обязались передать муниципалитету. Однако установленный срок прошел, а обязательство не исполнялось: имея новую квартиру в другом регионе, семья по-прежнему была зарегистрирована и проживала по старому интинскому адресу.