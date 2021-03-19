Для обитателей рек территориальных границ не существует, поэтому локальная экологическая катастрофа на Печоре в районе Нарьян-Мара может аукнуться не только в Ненецком округе, но и в Коми.



Если особо не приглядываться к снимку, то можно подумать, что на нем лишь пятна грязи на снежном покрове. Но «пятна грязи» – это рыба! И «разбросана» она по Печоре густым слоем на сотни метров. Выносило рыбу из небольшой трещины течением прямо на лед.

Снимок случайный – сделал его прогуливавшийся со своим четвероногим питомцем вице-спикер парламента Ненецкого округа Матвей Чупров. Он сообщил «Трибуне», что в данном случае вряд ли речь может идти о заморе – рыба-то живая. Всему виной сильные морозы и толстый лед.

По мнению ветеранов, которые еще в советские времена работали в рыбацких артелях, сегодня водные объекты фактически являются бесхозными. Теперь даже теоретически трудно представить, чтобы главы сельсоветов и сотрудники рыбинспекции занимались мобилизацией народа во время сильных морозов для изготовления прорубей, чтобы рыба не задохнулась.

К сожалению, рыбоохрана нынче больше заточена на карательные мероприятия в отношении рыболовов-любителей, а не на наведение порядка на той же Печоре.

В отличие от своего коллеги из Нарьян-Мара депутат Госсовета Коми от Ижемского и Сосногорского районов Николай Братенков не столь благодушен:

– По поводу замора в проточной воде Печоры, я считаю, что это аномальное явление. За свою жизнь я видел замор рыбы в замкнутых водоемах. Такое бывает, и тогда надо бурить лунки для того, чтобы не было кислородного голодания.

Я посмотрел видео из Нарьян-Мара, там действительно все выглядит удручающе. Возможно, произошло какое-то загрязнение воды, что и заставило рыбу выбрасываться на лед. Пытался на этот счет получить какие-то комментарии от знакомых рыбинспекторов, но ни один телефон не ответил, что весьма странно.

И еще один важный момент. Никто из знакомых рыбаков в последние дни не жаловался на замор в озерах. Это еще раз подтверждает, что может идти речь, повторюсь, о какой-то аномалии, скорее всего, антропогенного характера.

Кстати, по поводу того, что Николай Братенков не мог ни до кого дозвониться. Как раз на этой неделе в Коми находится «главный по рыбе» в наших краях – руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Александр Христенко. Из официальных сообщений стало известно, что высокопоставленный чиновник посетил Усть-Цильму, где провел рабочие совещания, познакомился с местными культурными достопримечательностями, с традиционными видами промысла и способами ловли рыбы. Все прошло очень позитивненько. Значит, все у нас хорошо?

Сергей ПАВЛОВ.