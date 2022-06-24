Самое сложное в работе оперативников – внедрение агента в преступную группу. Любая, даже мелкая вроде бы ошибка – это верная смерть. И тогда, как говорил «Горбатый» из фильма «Место встречи…»: «Есть у нас сомнения, что ты, мил человек, стукачок… Но ты не бойся, мы тебя не больно зарежем…»

Однако и в реальной жизни порой закручиваются такие головокружительные сюжеты, каких не увидишь в кино. Иногда ценная информация попадает агенту даже без внедрения в банду. И одна случайная встреча может обернуться удивительными последствиями.

Именно это и произошло 6 ноября 1998 года в купе пассажирского поезда Москва – Воркута.

«Ну, за знакомство!»

В купе сели двое – Павел Парфенов и Олег Симонов (фамилии фигурантов дела изменены). Оба ехали в Сыктывкар: один якобы в командировку, другой направлялся в гости к сестре. Как говорится, дело было вечером, делать было нечего, поэтому вскоре после знакомства на столе появились соленые огурцы, сало и водка. Два здоровых мужика быстро справились с одной бутылкой, потом принялись за другую. И градус беседы достиг того уровня, когда «душа нараспашку».

В порыве пьяной симпатии к своему случайному собутыльнику Парфенов сказал: «Завидую тебе, Олег! Ты вот к сестре едешь. А я вот еду в такую «командировку», чтобы человека убрать».

«В каком смысле – убрать?» – удивился Симонов. «В прямом. Киллер я, – заплетающимся языком объявил попутчик. – За тысячу долларов должен отправить на тот свет неизвестного мужика. А ведь он, быть может, хороший человек!»

Парфенов даже прослезился, давая понять, что жизнь киллера нелегка. Мол, душа болит, если приходится убивать хороших людей. А что делать? Как заработать на хлеб насущный?

«Ну и шутки у тебя, Павел!» – не поверил Симонов. Но его новый знакомец вытащил из кармана фото: «Вот он – объект!»

Симонову удалось уговорить новоиспеченного дружка лечь спать. Мол, утро вечера мудренее. Разговорившийся киллер, конечно, не мог себе и представить, что в купе с ним едет не кто-нибудь, а один из лучших оперативных источников начальника УБОП МВД по Коми Ровшана Турдыева…

Заказ принят

Агент возвращался после длительной работы в Москве, где он был внедрен сотрудниками МУРа в одну из преступных группировок.

В Ярославле поезд стоял довольно долго, и Симонов по телефону сообщил Турдыеву: «К нам в гости едет наемный убийца». Тот вначале как-то не особо поверил, но когда собеседник пояснил, что случайный попутчик показал ему фото человека, на которого поступил заказ, начальник УБОПа предпринял меры.

До Сыктывкара киллер не доехал. Уже в Микуни, где приятелям предстояло сделать пересадку на поезд, идущий в столицу республики, он был задержан. Парфенова доставили в местное отделение милиции. Понимая, что ему не отвертеться, он решил сотрудничать со следствием и все рассказал.

По словам Парфенова, он жил в закрытом военном городке Кубинка-10 Одинцовского района Московской области, толком нигде не работал, а жить красиво хотелось. В начале ноября к нему подошел знакомый прапорщик Юрий Голубенко, который предложил «работенку». «Нужно съездить в Коми, в Сыктывкар. Там завалишь одного мужика – Александра Волжанкина. Сделаешь все четко – получишь тысячу долларов».

Безработный Парфенов остро нуждался в деньгах. После мучительных раздумий он согласился на предложение. Получив три фотографии, адрес и телефон жертвы, деньги на дорогу, киллер отправился в столицу Коми.

«Землей запахло?»

Сыщикам предстояло проследить всю преступную цепочку. Пока им было известно очень мало: прапорщик Голубенко мало походил на заказчика, а кто за ним стоит, предстояло узнать. Чтобы выйти на организатора, киллеру придумали легенду и поместили в приемник-распределитель. Там он стал уже не Павлом Парфеновым из Москвы, а Виктором Петровым, который приехал на Север за длинным рублем и по пьянке потерял документы.

После этого сыщики вызвали несостоявшуюся жертву и рассказали ему всю историю, на что тот недоверчиво рассмеялся: заказное убийство – это из области фантастики! Однако когда «объект» увидел три своих фотографии, записку с указанием адреса и его телефона с почерком жены, то перестал улыбаться. Он был шокирован. Чтобы вывести Волжанкина из ступора, присутствовавший в кабинете старший оперуполномоченный УБОП Александр Масленников спросил: «Что-то вы побледнели, Александр Иванович? Землей, что ли, запахло?»

Семейная драма в военном городке

Волжанкину объяснили, что до конца операции его придется изолировать. Для заказчиков он будет как бы убит. Ему тоже дали легенду: отныне он Томов, который приехал на заработки, но остался без документов и угодил в распределитель якобы до выяснения личности. В результате получился курьез: киллер и его жертва оказались в соседних камерах одного закрытого помещения – спецприемника. Так – безопаснее.

Жена Волжанкина три дня находилась в командировке. По приезде увидев, что мужа нет дома, обратилась в милицию с заявлением о его пропаже. Опера зафиксировали ее разговор по телефону с братом, который проживает в Кубинке. Тут же сыщики выяснили, что на том конце телефона был брат жены – военнослужащий Николай Васильчиков.

Подполковник Турдыев доложил министру внутренних дел Евгению Трофимову об обстоятельствах дела и получил разрешение выехать в Кубинку в составе следственно-оперативной группы. Цель командировки – установить и задержать всех участников преступления. В состав группы, помимо Турдыева, вошли прокурор-криминалист Равиль Сафин, сотрудники УБОП при МВД РК Александр Масленников и Игорь Семивеличенко. Прихватили с собой и Павла Парфенова, подготовив ему соответствующую легенду.

Поясним, что Кубинка – это полностью закрытая территория, военный городок, где своя милиция. Поэтому операция по задержанию проводилась совместно с начальником местной милиции Владимиром Сухановым.

Было заведено оперативное дело, получившее кодовое название «Заказчик».

Ревнив, как Отелло

Через два дня Парфенов позвонил прапорщику Голубенко и сообщил: «Я вернулся, задание выполнил». Прапорщик в свою очередь позвонил подполковнику Васильчикову и доложил, что все прошло благополучно, заказ выполнен, исполнитель требует оплаты. Все телефоны были на контро-ле у сыщиков, разговор записывался. Преступников решили, не мешкая, брать прямо на месте.

Военнослужащего Голубенко скрутили во дворе его же дома при передаче денег «исполнителю» Парфенову. Для порядка тут же задержали и мнимого убийцу. Следом за ними был задержан и Васильчиков. Начались следственные действия: допросы, очные ставки… Вскоре картина стала ясна.

Жена Волжанкина, будучи в гостях у брата, рассказала тому, что муж ее обижает, ревнует к каждому столбу, поднимает на нее руку, но на развод не соглашается. Как только она об этом заговаривает, супруг звереет: «Ты моя, и точка!». Подполковник пытался повлиять на непутевого родственника, но тщетно. Тот еще больше рассвирепел на свою благоверную: «О разводе можешь и не мечтать! Везде тебя достану». Женщина в слезах поведала о том брату. Тогда офицер решил помочь несчастной сестре: выход, который он нашел – убрать обидчика сестры навсегда, лишив непутевого зятя жизни.

Васильчиков обратился к своему подчиненному, а прапорщик предложил подзаработать Парфенову.

В итоге сотрудниками УБОП было раскрыто покушение на убийство по найму.

Верховный суд приговорил Николая Васильчикова к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, Юрия Голубенко – к трем. Раскаявшийся киллер был освобожден от уголовной ответственности. А вот жене Волжанкина удалось вообще выйти сухой из воды. Она заявила, что якобы не знала о замыслах брата, и служители Фемиды ничего не смогли ей предъявить. А вот продолжилась ли ее семейная жизнь с Волжанкиным – история умалчивает…

Постскриптум

СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МВД

Операция, разоблачившая заказчика, была разработана лично подполковником Ровшаном Турдыевым.

В конце 90-х под руководством начальника УБОП МВД Коми было проведено 21 внедрение в различные криминальные группировки как оперативных источников, так и сотрудников правоохранительных органов. В их числе был и лейтенант милиции из Корткеросского района Владислав Мингела, ныне возглавляющий Министерство внутренних дел Хакасии.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.