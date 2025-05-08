Закладчице грозит большой срок (Криминал от 8 мая)

Жительницу Княжпогостского района обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

Ранее судимая 21-летняя женщина употребляет запрещенные вещества с 13 лет. Став постарше, она вступила в преступную группу и занялась продажей зап-

рещенных средств через интернет в качестве закладчика. При этом своего годовалого ребенка молодая мать отдала на попечение свекрови и мужа, с которым на тот момент совместно уже не проживала. Сотрудники полиции задержали закладчицу в поселке Жешарт при размещении очередной партии наркотиков в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

Дама с железными нервами

Женщина четыре дня подряд ходила в одну и ту же торговую точку… красть.

Заявление о краже портативных музыкальных колонок поступило в полицию от представителя сети магазинов электротоваров. Недостача товара была обнаружена во время выборочной инвентаризации. Предварительный ущерб составил 28 тысяч рублей. Похитительницей оказалась 38-летная сыктывкарка, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Выяснилось, что дама совершила серию из семи краж в одном из магазинов торговой сети. В течение четырех дней она посещала торговую точку, прятала колонки во внутренние карманы одежды или сумку и покидала магазин. Похищенное она продавала прохожим по тысяче рублей за штуку.

Пытался подкупить полицейского

Бизнесмена приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Мужчина передал 500 тысяч рублей замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми. За это он рассчитывал на возврат крупной партии никотинсодержащей продукции, изъятой в двух его магазинах «Бочка/Дым» в Сыктывкаре в связи с отсутствием предусмотренной законом маркировки. Передача взятки производилась в кафе под контролем оперативников МВД. Вину в совершении преступления подсудимый признал частично.

Огонь забрал троих

Пожар случился 4 мая в Сыктывкаре в дачном доме, расположенном в СНТ «Горизонт».

В ходе тушения пожара были обнаружены три тела: 24-летнего молодого человека, 20-летней девушки и 51-летней женщины. В ходе проверки установлено, что в доме распивала спиртное компания из четырех человек. 35-летнему мужчине удалось спастись. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи. Обстоятельства трагедии уточняются.

Искали в реке, а нашли в огороде

30 апреля в деревне Вотча Сысольского района пропал 52-летний мужчина.

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» Комитета ГО и ЧС в начале мая выезжал на реку Сысолу. Спасатели обследовали место предполагаемой трагедии. В поисках приняли участие сотрудники полиции и кинологи. На реке поиски результата не дали. А в итоге погибшего нашли… в его же огороде.