Заключенные проявили фантазию

В исправительных колониях Республики Коми проходят конкурсы ледовых и снежных скульптур. А в ИК-31 (Микунь) уже подвели итоги, победителям вручили награды.

В нынешнем году конкурс был организован на тему «Дело мастера боится». Из снега и льда были изготовлены фигуры кузнеца, швеи, большой паровоз с машинистом и даже две собаки: далматинец и мопс. Нашлось место и для кочегара с печью. А на участке колонии-поселения п. Шежам появились снежный пастух с коровой и поросятами, пожарный боец, повар.

Нашлось место и подаркам: елочки, новогодние игрушки, собака в подарочном мешке. Тема дня — «Олимпийские игры»: за честь страны готовы бороться бобслеисты, вратарь и лыжник из снега.