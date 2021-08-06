«Заколдованная система» продолжает действовать в Ухте вопреки закону

На протяжении многих лет «Трибуна» рассказывает об удивительном явлении под названием «Ухтинская система управления ЖКХ». По идее, эта система с самого начала была обречена, поскольку по ряду позиций не соответствует нормам российского законодательства. Тем не менее, она живет и здравствует до сих пор.

Напомним, что жилищная реформа в Ухте стартовала в 2007 году. С легкой руки тогдашнего мэра Олега Казарцева в системе городского ЖКХ была создана своя «специфика», которая отличается от положений Жилищного кодекса РФ.

В 282-х ухтинских домах, где муниципалитет владел большинством помещений, были учреждены ТСЖ и назначены председатели товариществ, которыми стали чиновники местной администрации. Остальные многоэтажки были прикреплены к наспех созданным управляющим компаниям. А внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения волевым решением были изъяты из общего имущества домов и переданы в хозяйственное ведение главному «водяному» города – ООО «Ухтаводоканал».

Фиаско в судах

Публикации «Трибуны» не отрезвили местную власть. Наоборот, «система» всячески огрызалась. Сначала руководство «Ухтаводоканала» обратилось в суд с иском к автору статьи «Ухтинский проект: почем нынче бумажные трубы?» («Трибуна» от 16 октября 2015 г.) с требованием «признать ряд фактов не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию» городского «водяного». Ухтинский городской суд после рассмотрения предоставленных фактов в иске по делу 2-198/16 отказал.

После этого в атаку на газету ринулась администрация Ухты. Чиновники обратились в суд с иском к «Трибуне» и к общественникам КСУ (Координационного совета управдомов) – авторам публикации «Не бойтесь услышать правду». В этот раз в иске содержались требования об опровержении «недостоверных сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию» ряда уважаемых людей. Суд, состоявшийся в августе 2016 года, тоже отказал в удовлетворении иска. В свою очередь прокурор Коми потребовал от подчиненных провести соответствующие проверки.

Потерпев фиаско в судах, ухтинские власти выбрали другую тактику – перестали реагировать на многочисленные публикации в «Трибуне».

Договор или сговор?

В мае текущего года первый заместитель прокурора республики М. Нестеров прибыл в Ухту и провел личный прием граждан. Автору данной статьи удалось пробиться через частокол препятствий, устроенных чиновниками на подходах к приемной высокого гостя, и рассказать о нарушениях законодательства в «системе ЖКХ». Помимо прочих вопросов речь зашла и о содержании участков сетей канализации от многоквартирных домов до первых колодцев.

Дело в том, что 28 февраля прошлого года директор «Ухтаводоканала» Т. Филлиппова провела совещание по вопросу обслуживания выпусков водоотведения от наружной стены МКД до первого колодца городских сетей, где было признано, что выпуски являются бесхозяйными. В результате появилось очень интересное соглашение, на основании которого управляющие компании обязывались обслуживать выпуски (промывка, прочистка, устранение засоров), а «водяной» города – оказывать помощь и не взыскивать с «управляшек» расходы на общедомовые нужды по канализации.

В сущности, это был договор, больше похожий на сговор, который мэр города Магомед Османов одобрил и предложил финансировать расходы по содержанию бесхозяйных выпусков канализации из городского бюджета. Просто нет предела восхищению по поводу того, как управляющие компании умудряются использовать фекальные стоки на общедомовые нужды! Тем не менее, в конце марта этого года прокуратура Ухты в результате проверки признала соглашение незаконным и внесла в адрес «Ухтаводоканала» представление. После чего из мэрии поступило сообщение, которое вызывает много вопросов.

Злосчастные выпуски

Администрация МО ГО «Ухта» сообщила, что после технического обследования бесхозяйные выпуски водоотведения включены в состав муниципальной казны города с дальнейшим закреплением его на праве хозяйственного ведения за «Ухтаводоканалом». Что важно: на данный момент в составе муниципальной казны выпуски канализации учитываются как движимое имущество.

Парадокс в том, что подобное можно представить только в кривом зеркале, поскольку по гражданскому законодательству коммунальные сети, связанные с землей, являются недвижимым имуществом.

Закон гласит: бесхозяйная недвижимость принимается на праве собственности администрацией Ухты по решению суда. При этом передача в порядке хозяйственного ведения не предусмотрена. Закрепление за «Ухтаводоканалом» выпусков канализации в порядке хозяйственного ведения является незаконным, а решения о передаче подлежат отмене, о чем автор статьи уведомил мэра города М. Османова, но тот отказался выполнять закон.

Тем не менее, злосчастные выпуски еще два года назад с позволения властей города переданы «Ухтаводоканалу», а расходы на его содержание включены в тариф. В итоге вышло, что решение Совета МО ГО «Ухта» № 152 от 2008 года имеет большую юридическую силу, чем федеральный закон о водоснабжении и водоотведении. Ухтинская система ЖКХ воистину уникальна и непоколебима!

Управы на них нет?

После того, как автор статьи побывал на личном приеме у заместителя прокурора, информация о нарушениях законодательства была рассмотрена. Прокуратура Ухты вынесла представление руководителю «Ухтаводоканала» Т. Филипповой. Однако законные требования об устранении выявленных нарушений до конца не выполнены. Директор вызвана к прокурору города для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

В то же время остались в стороне пять руководителей управляющих компаний, в том числе депутаты горсовета Ухты Д. Гитченко (УК «Ремонт и Услуги») и М. Коровин (УК «Родная»), которые участвовали в сговоре с «водяным» города, грубо нарушив законодательство и проигнорировав вступившие в законную силу решения судов.

При этом прокуратура Ухты не нашла оснований для привлечения чиновников мэрии к ответственности за нарушения законодательства по учету, включению в городскую казну и передачу «Ухтаводоканалу» бесхозяйных 792 выпуска канализации, а также за попытку финансирования незаконных сделок.

Вывод напрашивается грустный: решения судов и надзорных органов не могут поколебать эту «заколдованную» систему ЖКХ, которая действует вопреки закону.

Владимир ИВАНОВ, г. Ухта.