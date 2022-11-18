Слово «юстиция» в переводе с латыни означает «справедливость». В наши дни она стала синонимом «правосудия», предполагая, что для осуществления справедливости существуют соответствующие государственные судебные органы. Коми край столетиями жил на задворках Российского государства, где закон – тайга, а прокурор – медведь. Поэтому местные жители чинили справедливость зачастую кулаками, на что государственные органы отвечали кнутом.

Так продолжалось до тех пор, пока в Усть-Сысольском уезде юстиция не приняла реальные очертания. О том, как это происходило, рассказал в ходе экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин.

«Бить нещадно»

В XVII веке, в годы царствования «тишайшего» царя Алексея Михайловича, в России происходили «соляной» и «медный» бунты. А в далеком усть-сысольском погосте земский судейка Яков Куликов занимался тем, что разбирал жалобы местных крестьян. В частности, дело некоего Вавилки Савина, пожаловавшегося на своего односельчанина Кирилку Митряхина, который у него искусал «перст зубом».

Земский судейка был в то время чем-то вроде нынешнего мирового судьи. Его вполне себе демократическим путем избирали сами крестьяне, и он не только вершил суд, разбирая неуголовные дела местных жителей, но и поддерживал общественный порядок на вверенной ему территории, боролся с нелегальным производством и продажей алкоголя, наблюдал за соответствием применяемых в торговле мер и весов эталонам. При этом он был один на несколько волостей, а то и на целый уезд.

За исполнение решений судейки отвечал также избранный всем миром целовальник. Название этой должности звучит весьма романтично, однако в обязанности этого человека вовсе не входило с кем-то целоваться. Он был чем-то вроде судебного пристава и одновременно налогового коллектора – собирал подати и взыскивал долги. Ну а поскольку проконтролировать его деятельность было весьма проблематично, то при вступлении на пост целовальник давал клятву, что будет исполнять свои обязанности честно, и в подтверждение целовал крест.

В истории распри крестьян Савина и Митряхина местный целовальник лишился бороды. Случилось это так.

Судейка Куликов, выслушав обе стороны, признал ответчика Кирилку виновным. Но этот драчун явился в судейский приказ не один, а со своими братьями Бориской и Логинкой. Услышав судейское заключение, они, как сказано в документах, «стали ругать судейку, а истца Вавилку почали бить тут же в приказе». Целовальник пытался их разнять, но «у него Бориско бороду выдрал». Затем братья Митряхины убежали домой, а когда за ними явились, они «не далися, учинились сильны». Тогда судейка отправил жалобу в Москву, откуда получил распоряжение виновных «бить кнутом нещадно, чтобы, на то глядя, иным делать было неповадно».

Произошла эта вполне себе обычная история в марте 1655 года.

В компании с августейшей особой

3 июня 1898 года к берегу Усть-Сысольска причалил встречаемый многочисленными горожанами пароход «Царевна». С него под крики «Ура!» спустился по трапу великий князь Сергей Александрович Романов, приходившийся дядей императору Николаю II. Вслед за ним на берег сошел товарищ прокурора по Усть-Сысольскому и Яренскому уездам, надворный советник Викентий-Фелициан Мокржецкий.

Для начала гости посетили Троицкий собор и Стефановский храм, послушали в исполнении двух детских хоров тропарь (праздничное церковное песнопение) «Спаси, Господи, люди Твоя», побывали в Земской управе, где специально для них была устроена выставка изделий народных промыслов.

И все-таки визит монаршей особы носил не столько представительский, сколько инспекционный характер. Поэтому сразу после посещения церквей и присутственных мест гости направились в управление воинского начальства, занимавшееся набором солдат на военную службу. Великий князь и надворный советник осмотрели казармы конвойных команд, попробовали их пищу, проверили, как ведется делопроизводство. Библиотека Сергея Александровича порадовала, а вот казарму он признал не вполне удовлетворительной. Рядом с управлением находилась тюрьма. Неизвестно, побывал ли там великий князь, а вот надворный советник Викентий-Фелициан Мокржецкий не мог ее не посетить по долгу службы.

Вечером гости на том же пароходе покинули гостеприимный Усть-Сысольск.

Через семь лет Сергея Александровича прикончит «адская машина», брошенная эсером Иваном Каляевым. А Викентий-Фелициан Мокржецкий получит чин коллежского советника, дающий право на потомственное дворянство, и займет должность члена Вологодского окружного суда по Усть-Сысольскому уезду. А потому еще не раз посетит будущую столицу Коми края.

Прокурор с двумя биографиями

В 1921 году на обширной территории Коми края была создана Автономная область Коми (зырян). Тогда же появился и областной отдел юстиции. Его возглавил сорокадвухлетний юрист Дмитрий Репин – судя по официальной биографии, личность яркая и незаурядная.

Будучи однофамильцем великого русского художника Ильи Репина, он по матери приходился племянником другому русскому живописцу – Ивану Шишкину. Окончив реальное училище в Елабуге, он поступил в Томский технический институт, однако через два года его оттуда исключили за участие в студенческих беспорядках. В 1903 году, сразу после образования Российской социал-демократической партии (большевиков), Дмитрий Репин оказался в ее рядах. Юридическое образование он получил в Казанском университете, который окончил в 1911 году.

И вот человека с такой прекрасной анкетой партия отправила в захолустный Усть-Сысольск с поручением создать там орган юстиции.

На этом посту Репин прослужил год. 7 сентября 1922 года областной отдел юстиции преобразовали в прокуратуру области, и Дмитрий Павлович стал первым прокурором Коми. В разговорах с сослуживцами он мог прихвастнуть, что был лично знаком с Лениным, Троцким и Сталиным. И будто бы у него даже имелся фотоальбом с их фотографиями и личными автографами, хотя никто его не видел.

Но и на этой должности он долго не задержался. Летом 1923 года он сообщил, что получил новое назначение, и отбыл в Москву.

Историк Игорь Сажин решил поподробнее изучить биографию прокурора и обнаружил жизнеописание человека с таким же именем, отчеством и фамилией. Анкетные данные также частично совпадали. Вот только в Томский институт тот Репин не поступал, а, окончив в 1905 году юрфак Казанского университета, устроился в Управление главного контролера Сибирской железной дороги и через три года получил чин коллежского регистратора. Далее он продолжил службу на разных должностях в Пермской губернии, а в 1913 году Дмитрия Павловича за верную службу даже удостоили светло-бронзовой медали в память 300-летия царствования дома Романовых.

Выходит, первый прокурор Коми просто взял и придумал себе героическую биографию. А с воцарением большевиков Репин поменял не только ее, но и семью. Оставив жену Елену Васильевну и пятерых детей, Дмитрий Павлович женился на великоустюжской актрисе Феоне Леонидовне Аргентовой.

Из Усть-Сысольска Дмитрий Павлович отправился вовсе не в Москву. После Коми АО Репин занимал высокие должности в сфере юстиции в Орле, Хабаровске, Алма-Ате и других городах. Как предполагает Игорь Сажин, он нарочно мотался по стране, стараясь убежать от своего прошлого. А умер Репин от инсульта в 1937 году в Чите, где работал юрисконсультом на железной дороге.

P.S. Последний министр «советской справедливости»

Проработавший почти два десятка лет в Коми республике юрист Сергей Лущиков сделал головокружительную карьеру, которая быстро оборвалась не по его вине.

После окончания Свердловского юридического института Сергей Геннадьевич два года проработал помощником прокурора Прилузского района Коми АССР. С этой низкой ступеньки он начал уверенный подъем по карьерной лестнице и в годы перестройки достиг должности заместителя республиканского министра юстиции. За это время он подружился с лидерами местного демократического движения, помогал в регистрации их пока еще не зрелых организаций. А они поддержали его на первых демократических выборах в советский парламент в 1989 году.

Лущиков на этих выборах победил и стал народным депутатом Советского Союза по Куратовскому округу, а затем и заместителем председателя Комитета Верховного Совета СССР по законодательству. С депутатского места он в 1990 году переместился в кресло союзного министра юстиции.

Автору этих строк Сергей Геннадьевич признался, что ему выпала честь зарегистрировать первые политические партии в стране. Сначала это была, как ни странно, КПСС. Будучи единственной и правящей партией страны, она до поры до времени не считала необходимым как-то оформлять свои отношения с государством. Но в марте 1990 года Съезд народных депутатов СССР внес существенные изменения в шестую статью советской Конституции, определявшую руководящую роль коммунистической партии, провозгласив тем самым многопартийность. Пришлось аппарату КПСС готовить документы для регистрации в Минюсте.

Второй зарегистрированной партией стала возглавляемая Жириновским Либерально-демократическая партия Советского Союза – впоследствии ЛДПР.

Ну, а после того, как распался СССР, Лущиков потерял высокую должность, какое-то время проработал первым заместителем министра юстиции России, а затем ушел в сферу бизнеса.

Игорь БОБРАКОВ.