«Закон компенсации»

На состоявшейся вчера, 20 апреля, сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрели более 30 вопросов.

Парламентарии утвердили поправки в доходную часть бюджета (почти на полмиллиарда), оптимизировали сельские поселения, «разрешили» тратить до 25 тысяч рублей регионального семейного капитала на сборы детей к школе, ну и о себе, любимых, не забыли. Посадили на зарплату депутата от ЛДПР Михаила Брагина и дружно проголосовали за компенсацию выпадающей части зарплаты депутатам-бюджетникам.

Возьмите 7 миллионов

Сейчас в Госсовете на неосвобожденной основе работает 19 депутатов, но тему о компенсациях подняли пятеро нардепов-бюджетников, которые как раз и столкнулись с необходимостью покрывать расходы, связанные с осуществлением своей депутатской деятельности. Это Андрей Климушев, Виктор Поляхов, Валентина Терехова, Екатерина Руденко и Надежда Бажукова.

По словам фельдшера скорой помощи А. Климушева, его зарплата не превышает средней по региону, и ему затруднительно исполнять взятые на себя обязательства, поскольку отсутствие на основном месте работы приводит к потере до 30% заработка. В законопроект, к слову, не входят компенсации за проезд и проживание в Сыктывкаре во время сессий. Тем не менее сумма возможных расходов из бюджета республики составит примерно 7 млн рублей.

Напомним, что совсем недавно власти Коми приняли ряд непопулярных мер по урезанию льгот для простых людей. Поэтому законопроект о компенсациях для депутатов вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

«В свете отказа от льгот и компенсаций ряду обычных граждан такая инициатива недопустима», — заявили, к примеру, несколько членов Общественной палаты региона на встрече с главой Коми. Сергей Гапликов на это ответил: «Инициативы могут быть разными: хочу манну небесную. Есть инициатива? Пусть обсуждают, они для этого и собираются на своих площадках. Другой вопрос: насколько это реалистично, насколько они показывают свою вовлеченность в общественный процесс и насколько они ответственны перед теми, кто их избирал?».

Но уже вечером накануне сессии из администрации главы РК в Госсовет поступило заключение, в котором С. Гапликов сообщил, что он поддерживает законопроект в целом, замечаний у него нет. После этого отпали всякие сомнения в исходе голосования.